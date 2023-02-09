Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Avrupa Kosova hükümet binasına Türk bayrağı yansıtıldı

Kosova'dan anlamlı destek: Hükümet binasına Türk bayrağı yansıtıldı

10 ili Kahramanmaraş merkezli depremlerle yıkıma uğrayan Türkiye'ye Kosova'dan anlamlı bir destek geldi. Kosova'daki hükümet binası, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar anısına Türk bayrağı ile aydınlatıldı

Giriş: 09.02.2023 - 00:43 | Güncelleme: ABONE OL
Kosova hükümet binasına Türk bayrağı yansıtıldı
Kosova hükümet binasına Türk bayrağı yansıtıldı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Kosova'nın başkenti Priştine'deki hükümet binasının dış cephesine Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına Türk bayrağı yansıtıldı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremler nedeniyle ülkesinde ilan edilen ulusal yas gününde, hükümet binasının dışının, yaşamını yitirenlerin anısına kırmızı ve beyazla aydınlatıldığını duyurdu.

AA'nın haberine göre; Kurti, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yaralıların sağlığı için dua ediyoruz. Türkiye halkının ve devletinin yanındayız." ifadelerine yer verdi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ülkede 8 Şubat'ın ulusal yas ilan edildiğini duyurmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yaralı depremzedeleri taşıyan askeri uçak İstanbul'a indi
Yaralı depremzedeleri taşıyan askeri uçak İstanbul'a indi
Enkazdan kurtarılan minik Mira'nın doğum günü kutlandı
Enkazdan kurtarılan minik Mira'nın doğum günü kutlandı
Hatay'da 6'sı çocuk 11 kişi enkazdan kurtarıldı
Hatay'da 6'sı çocuk 11 kişi enkazdan kurtarıldı
OHAL kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
OHAL kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.