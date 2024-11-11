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        Haberler Bilgi Yaşam Koşmak mı, yürümek mi? Yağmurda hangisi daha az ıslanmamızı sağlar?

        Yağmur yağarken daha az ıslanmak için koşmak mı yoksa yürümek mi gerekir?

        Dışarıda yürüyüşe çıktığımızda veya bir yere giderken, ansızın bastıran yağmura hepimiz yakalanmışızdır. Yanımızda şemsiye ve mont yoksa, kısa süre içinde sırılsıklam ıslanmamız kaçınılmazdır. Peki, yağmur yağarken koşmak mı yoksa yürümek mi daha az ıslanmamızı sağlar? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 15:00 Güncelleme: 11.11.2024 - 15:00
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        Yağmurda yürümeli mi yoksa koşmalı mıyız?
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        Soğuk ve yağışlı bir günde kimimiz koşarak, kimimiz ise yürüyerek yağmurun altında ilerleyişine devam eder. Aniden ve tedbirsiz bir şekilde yağmura yakalandığımızda, koşmalı mı yoksa yürümeli mi?

        KOŞMAK MI, YAVAŞ GİTMEK Mİ?

        Hemen hemen herkesin cevabını merak ettiği bu soru, pek çok fizikçi, matematikçi ve mühendis için de büyük bir ilgi konusu olmuştur. Çeşitli varsayımlar ve analizler üzerinden yapılan çalışmalar, farklı sonuçlar ortaya koymuştur. Bu yazıda, önceki çalışmaların özetini sunarak, yağmur altında ıslanmadan daha az suya maruz kalmak için en iyi seçeneklerin neler olduğunu inceleyeceğiz.

        YAĞMURUN VE RÜZGARIN ETKİSİ

        Yağmurda ne kadar ıslanacağımız, yalnızca yağmurun şiddetine değil, aynı zamanda rüzgârın yönüne ve hızına da bağlıdır. Çeşitli çalışmalar, rüzgar ve yağmurun etkilerini farklı açılardan ele almıştır. Bu bağlamda yapılan önceki çalışmalara göre elde edilen bazı sonuçlar şunlardır:

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        DİKEY YAĞMURDA KOŞMAK

        Yağmur, dikey olarak yağıyorsa ya da cismin hareket yönü ile rüzgâr yönü birbirine zıt ise, en az ıslanmak için en iyi seçenek koşmaktır. Koşmak, yağmur damlalarının vücuda çarpma hızını ve sayısını azaltabilir.

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        Rüzgâr ile hareket yönü paralel olduğunda yavaş gitmek gerekebilir. Rüzgârın, cismin hareket yönüyle paralel olduğu durumlarda ise optimum hız, rüzgarın hareket yönündeki bileşenine eşit olur. Bu hızda yürümek, daha az ıslanmanıza yardımcı olabilir.

        BASİT MODELLERİN YETERSİZLİĞİ: İNSAN VÜCUDUNUN ROLÜ

        Geçmişte yapılan çoğu çalışma, insan vücudu yerine daha basit bir şekil olan paralel yüzeyli bir cismin hareketini göz önünde bulundurmuştur. Bu tür modeller, yağmurun insana nasıl etki ettiğini doğru şekilde yansıtmayabilir. Çünkü insan vücudu, basit bir paralel yüzlü cisme göre daha karmaşık bir şekle sahiptir ve bu şekil, yağmur damlalarının vücuda çarpma şeklini etkiler.

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        İNSAN VÜCUDUNA ÖZEL ÇALIŞMALAR

        İtalya’daki Brescia Üniversitesi’nden Prof. Dr. Franco Bocci, yağmurda ıslanma miktarının sadece rüzgâr yönüyle değil, aynı zamanda cismin şekliyle de çok yakından ilişkili olduğunu belirtmiştir. 2019’da European Journal of Physics’te yayımladığı makalesinde, optimum hızın yalnızca rüzgâr hızı, yağmur damlasının boyutu ve yol ile rüzgâr arasındaki açıya değil, aynı zamanda kişinin vücut şekline de bağlı olduğunu göstermiştir.

        Bocci’nin bulguları, daha önce yapılan teorilerin insan vücudu için geçerli olmayabileceğini ortaya koymuştur. Çünkü vücudun şekli, yağmur damlalarının nasıl çarpacağı ve vücuttan nasıl geçeceği üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

        OPTİMUM HIZ

        Prof. Dr. Bocci’nin araştırması, yağmurlu havada optimum hızın belirli faktörlere göre değişkenlik gösterdiğini ortaya koymuştur. Bu faktörler arasında rüzgârın şiddeti, yağmur damlasının boyutu, kişinin vücut şekli ve yol ile rüzgâr arasındaki açı yer alır. Bazı durumlarda, belirli bir hızda yürümek daha az ıslanmak için uygun olabilirken, çoğu durumda ise olabildiğince hızlı koşmak daha etkili bir seçenek olacaktır.

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        SAĞANAK YAĞMURDA NE YAPMALI?

        Eğer şemsiyeniz yoksa ve sağanak yağmura yakalandıysanız, varmak istediğiniz yer çok uzak değilse, en iyi seçenek hızlı bir şekilde koşmaktır. Çünkü koşarak, yağmur damlalarına maruz kalma miktarınızı azaltabilirsiniz. Yavaş yürümek veya sabırlı bir şekilde beklemek, özellikle rüzgârın etkisiyle yağmurun açısını değiştirdiği durumlarda sizi daha fazla ıslatabilir.

        Yağmurlu bir günde daha az ıslanmak için, koşmanın genellikle daha verimli bir çözüm olduğunu söylemek mümkündür. Ancak bu her zaman geçerli olmayabilir; rüzgârın hızı ve yönü, yağmurun yoğunluğu ve kişinin fiziksel özellikleri gibi faktörler de büyük rol oynamaktadır.

        Kaynak: Bilimgenc/Evrimagaci

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