Köşe yazıları artık sesli

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Habertürk'ün gündem belirleyen ve güncel tartışmalara yeni boyut kazandıran köşe yazılarını artık dinleyebileceksiniz.

Otomobilinizde, yürüyüş yaparken ya da bilgisayarınızda işlerinizi yetiştirirken köşe yazılarını da takip edebileceksiniz.

Üstelik bu yazılar bilgisayar programı destekli bir sesle değil, gerçek bir seslendirmeyle cihazlarınıza ulaşacak.

Seçtiğiniz herhangi bir köşe yazısını açtığınızda yazı başlığının altındaki paylaş butonlarının yanında bir de "Dinle" butonu göreceksiniz, bu butona tıklayarak yazıları dinleyebileceksiniz. Yazılar çok yakında dijital platformlarda da sizlere ulaşacak.