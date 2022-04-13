AA

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesinin 2013 yılında sakin şehir ağına dahil ettiği Halfeti, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle bölgenin saklı cenneti olarak nitelendiriliyor.

AA'nın haberine göre yılın her döneminde binlerce kişinin ziyaret ettiği Halfeti, doğal olarak yetişen kara gül ve yeşil gülün yanı sıra Mezopotamya sümbülüne de ev sahipliği yapıyor.

Alman eczacı ve bitki toplayıcısı Paul Sintenis tarafından ilk kez 1888 yılında Halfeti'de toplanan, 1977 yılında Speta isimli yabancı bir araştırmacı tarafından bilim dünyasına tanıtılan bitki, 2004 yılında Harran Üniversitesi (HRÜ) Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Akan tarafından bir bölgede 116 yıl sonra yeniden tespit edildi.

Divan edebiyatı şiirlerine de konu olan ve ilkbaharda sınırlı bir bölgede yetişen bitki, Halfeti Belediyesince yürütülen çalışmalarla koruma altına alınarak, tanıtılacak.

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Halfeti'nin kara gül ve yeşil gül gibi endemik bitkileriyle dikkat çeken bir yer olduğunu söyledi.

Mezopotamya sümbülünün de dünyada sadece Halfeti'de yetiştiğini belirten Albayrak, "Mezopotamya sümbülüne dikkat çekmek amacıyla geçen ay Koku Festivali düzenledik. Festival kapsamında 6 kilometrelik bir parkuru yürüyerek bölgedeki endemik bitkileri görmeye ve görüntülemeye çalıştık. Parkurun sonunda da kısıtlı bir alanda yetişen Mezopotamya sümbülünü festivale katılan 250-300 kişilik grubumuz görme imkanına sahip oldu" dedi.