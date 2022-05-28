Çoban, havaların ısınmasıyla Sarıkamış'ın göçmen kuşlara ev sahipliği yaptığını belirterek, "Küçük akbabalar dünya çapında nesli tehlikede olan kuşlar. Onları taze leşlerin başında görebiliyoruz. Küçük akbabalar Sarıkamış'ta göçmen ve üreyen türler arasında ve korunmaya ihtiyacı var.