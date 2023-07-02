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Koruma altına alınmışlardı: Kraliyet arazisi birçok ölüm ve kaybolmayla bağlantılı

İngiliz Kraliyet Ailesi'ne ait Norfolk'taki Sandringham arazisiyle bağlantılı vakalar arasında İngiltere'nin en nadir yırtıcı kuşlarından bazılarının zehirlendiği ve vurulduğu iddiaları yer alıyor.

Giriş: 02.07.2023 - 13:34 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İngiliz The Guardian'ın araştırmasına göre, Kral Charles'ın Norfolk'taki Sandringham'da bulunan malikanesi, son 20 yılda yasal olarak korunan birçok kuşun ölümü ve kaybolmasıyla bağlantılı. Bu vakalar arasında İngiltere'nin en nadir yırtıcı kuşlarından bazılarının zehirlendiği, vurulduğu ve kaybolduğu iddiaları da yer alıyor. Bunlardan birinin İngiltere'de nesli kritik derecede tehlike altında olan, İngiltere'nin doğusunda üreyen son dişi Montagu yaban kuşunun gizemli bir şekilde kaybolmasıyla ilgili olduğu belirtildi.

     

  • The Guardian, 2003 yılından bu yana kraliyet malikanesi ve krala ait komşu çiftlik arazileriyle bağlantılı, şüpheli yaban hayatı suçları ya da kötüye kullanım iddialarını içeren 18 vaka tespit etti. Vakaların birçoğu resmi düzenleyiciler tarafından bilgi edinme özgürlüğü mevzuatı kapsamında yayınlanan iç belgelerde de detaylandırıldı.

  • Belgeler; polis ve icra yetkililerinin kraliyetin yaklaşık 20 bin dönümlük park alanı, tarım arazisi ve ormanlık alana yayılan özel mülkünü nasıl düzenli olarak soruşturduğunu da ortaya koyuyor. Son soruşturmanın bu yılın başlarında sona erdiği ifade edildi.

  • Ancak aynı belgeler aynı zamanda, mülke zaman zaman resmi soruşturmaların nasıl engellendiğini de ortaya koydu. Örneğin 2016 yılında Natural England, arazide 40 kadar ağaç güvercininin şüpheli ölümünü araştıramadığını, çünkü alanın bir sabah erken saatlerde 'temizlenmiş' göründüğünü kaydetti.

  • Raporlara göre 2006 yılında Sandringham'daki bekçilerden biri, yasal olarak korunan bir alaca baykuşu tuzağa düşürerek sakatladığını itiraf etmesinin ardından 500 sterlin para ve 470 sterlin masraf cezasına çarptırıldı. 2006'daki davayı yürüten Crown Prosecution Service avukatı Nicholas Crampton, başarılı mahkumiyetin Sandringham'ın uygulamalarını iyileştirmesini sağlaması gerektiğini, ancak bunun yerine arazisinde tekrarlanan olayların yaşandığını söyledi.

  • Koruma uzmanları raporda özellikle Birleşik Krallık'ın en nadir görülen ve nesli tükenmekte olan yırtıcı kuşu olan 2 Montagu yırtıcı kuşu ile ilgili olayın endişe verici olduğunu belirtti. Rapora göre  kuşlardan sadece 9'u şu anda Birleşik Krallık'ta yaşıyor.

     

    İlk kuş Ağustos 2014'te Sandringham'a ait tarım arazisinde, ikincisi ise Ağustos 2017'de birkaç yüz metre ötede kayboldu. Her iki kuşa da türlerin iyileşmesine yardımcı olmak için koruma programlarının bir parçası olarak uydu etiketleri takıldığı ancak her iki vakada da etiketler ve kuşların hiçbir uyarı olmaksızın aniden ortadan kaybolduğu belirtildi.

  • Bir uzman, Sally adı verilen ikinci Montagu kuşunun kaybının türünün kaderi üzerinde 'önemli' bir etkisi olduğunu çünkü Sally'nin İngiltere'nin doğusunda hayatta kalan son Montagu kuşu çiftinin dişisi olduğunu ifade etti. Birleşik Krallık'ta artık üreyen çift kalmadığının da altı çizildi.

  • Kraliyet ailesinin malikanenin resmi kurumlar tarafından konuya ilişkin soruları ile karşı karşıya olduğu ve bu konudaki birçok önerinin reddedildiği de ifade edildi. Ancak Sandringham'dan bir sözcü "İddia edilen yaban hayatı veya böcek ilacı olaylarına ilişkin her türlü soruşturmayı tamamen desteklediklerini ve işbirliği yaptıklarını" söyledi. Açıklamada iddiaların büyük çoğunluğunun 'ya başka bir işlem yapılmadan soruşturulduğu ya da çok az veya hiç somut kanıta dayanmayan iddialar olduğu' da özellikle vurgulandı.

  • O dönemde medyada geniş yer bulan bir başka olay da raporlarda yer aldı. Ekim 2007'de Prens Harry ve bir arkadaşının Sandringham üzerinde iki tavuk vurulduktan sonra polis tarafından sorgulandığı ancak herhangi bir tutuklama ya da suçlama olmadığı belirtildi.

     

  • Yırtıcı kuşlar, ülkenin biyolojik çeşitliliğinin hayati bir parçası oldukları için Birleşik Krallık'ta onlarca yıldır korunuyor. Bu kuşları öldürmek ya da rahatsız etmek 1981 tarihli Yaban Hayatı ve Kırsal Alanlar Yasası uyarınca suç teşkil etmekte olup, suç işleyenler sınırsız para cezasına ve 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor

  • The Guardian'a göre son 23 yılda Kraliçe II. Elizabeth ve şimdi de oğlu Kral Charles, çiftlikleri ve arazideki ormanlar için kırsal alan ve çevre yönetimi adına 15.4 milyon sterlinden fazla devlet desteği aldı.

  • Avrupa Birliği kuralları uyarınca, tarım ve çevre sübvansiyonları alan herhangi bir toprak sahibi veya çiftçi, çevreyi koruma kurallarını ihlal ederse bu ödemeler kesilebilir veya geri alınabilir. Bu kurallar çapraz uyum düzenlemeleri olarak bilinmektedir.

* Haberin görselleri Reuters ve Associated Press'ten servis edilmiştir.

 

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