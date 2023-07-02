Koruma uzmanları raporda özellikle Birleşik Krallık'ın en nadir görülen ve nesli tükenmekte olan yırtıcı kuşu olan 2 Montagu yırtıcı kuşu ile ilgili olayın endişe verici olduğunu belirtti. Rapora göre kuşlardan sadece 9'u şu anda Birleşik Krallık'ta yaşıyor.

İlk kuş Ağustos 2014'te Sandringham'a ait tarım arazisinde, ikincisi ise Ağustos 2017'de birkaç yüz metre ötede kayboldu. Her iki kuşa da türlerin iyileşmesine yardımcı olmak için koruma programlarının bir parçası olarak uydu etiketleri takıldığı ancak her iki vakada da etiketler ve kuşların hiçbir uyarı olmaksızın aniden ortadan kaybolduğu belirtildi.