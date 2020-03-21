Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Bodrum, Çeşme, Datça, Bozcaada gibi yazlık bölgelerde hastanelerin kapasiteleri çok kısıtlı, çoğunda yoğun bakım yok, enfeksiyon hastalıkları uzmanı bir ya da iki. Üstelik bu yazlık bölgelerdeki nüfus yaşlı. Belediye başkanları ısrarla ‘Gelmeyin’ çağrısı yapıyor. Korona tehdidi hızla büyürken bu sorumsuzluğu yapmayın; yazlıklara GİTMEYİN! Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan yazdı…

Dünyayı tehdit eden koronavirüs, Türkiye’yi de alarma geçirdi. Bugün itibariyle tespit edilen 359 vaka var ve enfekte sayısı hızla artıyor. Yurttaşlara ısrarla ‘evde kalın’ çağrısı yapılıyor, ne var ki büyükşehirlerden Ege ve güney bölgelerdeki yazlık beldelere akın var. Virüsün yayılmasında en tehlikelisi de tam da bu. Zira İtalya’da tablonun bu kadar vahim bir boyuta gelmesinin en önemli nedenlerinden biri de virüsün İtalya’nın kuzeyinde yayıldığı günlerde kuzeyden güneye yoğun göç olması ve böylece virüsün tüm ülkeyi esir alması. Bizde İtalya’daki gibi bir göç olmasa da Ege ve Akdeniz sahillerindeki kasabalara yoğun bir gidiş var. İşte bu çok tehlikeli bir gidiş. Virüsün ülke içinde yayılmasını artırmasının yanında, en önemli risk de tatil beldelerindeki sağlık merkezlerinin kapasitesinin çok ama çok kısıtlı olması.

PEKİ YA VİRÜS TAŞIYORLARSA!

Başta Bodrum, Çeşme gibi yazlık bölgeler olmak üzere Bozcaada, Gökçeada, Ayvalık, Datça, Fethiye, Kaş gibi bölgelerde oteller, pansiyonlar kapalı olsa da bu bölgelerde evleri olanlar büyükşehirlerden yazlık evlerine gitmeyi tercih ediyor, büyükşehirin kalabalığından kaçarak yazlıklarında izole olacaklarını düşünüyor. Ancak akıllardan ‘Ya virüs taşıyorsak oraya da bulaştırırız. Zaten hastanelerin kapasitesi sınırlı’ gibi düşünceler geçmiyor. Yazlıklarına koşturanlar bu riski düşünmüyor ancak o yazlık bölgelerde yaşayanlar bu endişeleri çok yoğun bir şekilde hissediyor.

‘BODRUM’DA SADECE 17 YOĞUN BAKIM YATAĞI VAR’

Birkaç gün önce, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’a gitmek isteyenlere “evlerinizde kalın Bodrum’a gelmeyin. Buraya gelenler geldikleri yerden daha güvende değiller. Biz kışlık nüfusumuza bile tedbir almakta zorlanıyoruz. Örneğin sadece 17 yoğun bakım ünitesi yatağımız var bu şu anda bile yeterli olmuyor. Belediye ve sağlık nüfusumuz kışlık nüfusa göre, Bodrum’a gelenler asla yeterli sağlık hizmeti alacaklarını düşünmesinler kesinlikle geldikleri yerden daha güvende olamazlar bu nedenle kesinlikle Bodrum’ a gelmeyin” uyarısında bulundu.

ÇEŞME LİMANI’NDA BİR KORONA VAKASI

BAŞKAN ORAN: ÇEŞME ÇOK SOĞUK SAKIN GELMEYİN

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da dün yaptığı açıklamada “Ulusoy Çeşme Limanı'nda gümrük görevlisi olarak çalışan bir kişinin Korona pozitif olduğu tespit edilmiştir. 45 çalışan ve ailelerinin hemen karantinaya alınmasına karar verildi. Sevgili Çeşmeliler, sizi ivedi bir şekilde, panik ve infiale yol açmadan her türlü önlemi en üst seviyede yerine getirmeniz adına bilgilendirmeyi görev telakki ediyorum. Bilim kurulunun tavsiyelerine harfiyen uyun. Evde kalın, sağlıkla kalın” dedi. Başkan Oran, geçtiğimiz günlerde de yazlıkçıları uyarmış ve “Yazın güzelliklerini hep birlikte sağlıkla ve keyifle yaşamak için Çeşme’ye gelmeyin. Çok soğuk. Hijyen kullarına uyalım, zorunlu olmadıkça seyahat etmekten kaçınalım. Tehlike bitene kadar tedbirli olalım” açıklamasını yapmıştı. Bu arada şunu da hatırlatmakta fayda var; Çeşme Devlet Hastanesi’nin yatak kapasitesi 75.

DATÇA’DA HASTANE 34 YATAK VAR; GİTMEYİN!

Şu günlerde yazlıkçı akınına uğrayan bir başka bölge de Datça. Yazlıkçılar, İstanbul ve Ankara’dan yoğun bir şekilde Datça’daki yazlık evlerinde alıyor soluğu. Ne var ki şunu hatırlatmakta fayda var. 20 bin kışlık nüfusu olan Datça’da bir devlet hastanesi var. Yatak kapasitesi sadece 34. Sadece bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı var. Binlerce kişinin akını sonrasında Datça’da korona salgını başlasa ne hastanede hastaların yatacağı yeterli yatak var ne de onlara bakacak yeterli doktor. En yakın tam teşekküllü, yoğun bakımlı hastane de 1.5 saat uzaklıkta Marmaris’te… Marmaris’teki devlet hastanesinin yatak kapasitesi ise 95. Datça’nın kışlık nüfusu 20 bin civarında ve nüfus yaşlı. Büyükşehirlerden Datça’daki evlerine giden yazlıkçılar, yaşlı nüfusu yoğun olan yerli halkı da tehlikeye attıklarını unutmasın lütfen.

BOZCAADA-GÖKÇEADA FERİBOTA TERMAL KAMERA GEREK

Yazlıkçı akını riskiyle karşı karşıya kalan bölgeler arasında Gökçeada ve Bozcaada da geliyor. Bozcaada’da bir toplum sağlığı merkezi var. 1 ambulans, en fazla 2 doktor var. Gökçeada Devlet Hastanesi de 50 yatak kapasitesiyle hizmet veriyor. Bölge sakinleri, korona salgınıyla soluğu Bozcaada ve Gökçeada’da alan yazlıkçılar için önlem alınmasını, feribotlara termal kamera yerleştirilmesini istiyor.