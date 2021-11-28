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DÜNYA PANİKTE! Son dakika: Koronavirüsün yeni varyantı 'Omicron' yayılıyor!

Koronavirüsün yeni varyantı 'Omicron': Dünya panikte!

Güney Afrika'da tespit edilen ve koronavirüsün Delta varyantından daha bulaşıcı olduğu değerlendirilen Omicron varyantına karşı dünya alarma geçti. İngiltere, Almanya, İtalya ve Avustralya şu ana kadar Omicron varyantını tespit ettiklerini açıkladı. İngiltere ek tedbirler getirirken, İsrail yabancılara sınırlarını kapattı.

28.11.2021 - 15:04 | Güncelleme: DÜNYA
HABERTURK.COM / Ajanslar

  • İngiltere'de koronavirüsün endişeye neden olan Omicron varyantının görülmesinin ardından yeniden kapalı alanlarda maske takma zorunluğu getirildi.

     

  • Varyantın dünyaya yayıldığını ve yayılma hızının da yüksek olduğunu kaydeden İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Omicron'un "aşıların kısmen de olsa etkinliğini azaltabilecek kapsamlı bir mutasyon" olduğunu söyledi.

  • İtalya'da koronavirüsün Omicron varyantı, Mozambik'ten gelen bir kişide tespit edildi.

     

  • Söz konusu kişinin çift doz aşılı olduğu ve durumunun iyi olduğu belirtildi. Pozitif vakanın ve ailesinden görüştüğü kişilerin gözlem maksatlı karantinaya alındığı ifade edildi.

  • Almanya'da 2 kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edildiği bildirildi. Bavyera Eyaleti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Omicron varyantı tespit edilen 2 kişinin, 24 Kasım'da Güney Afrika'dan Almanya'ya geldiği belirtildi.

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