"ÖNCEDEN OLDUĞU GİBİ ŞEHRİMİZİ TURİZM YÖNÜNDEN CANLI TUTMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir yaptığı açıklamada, Sakarya'yı bir tarım şehri, sanayi şehri ve aynı zamanda da turizm şehri olarak tanımladıklarını belirterek, kentin, nehirleri, gölleri, denizi, bozulmamış doğası, ormanları ve yaylalarıyla turizm açısından da önemli bir kapasiteye sahip olduğunu söyledi.