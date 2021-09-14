Koronayı atlatan Duygu, 21 gün sonra bebeğini yakından gördü

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Duygu Yetgin Akgün, hamileliğinin 29´ncu haftasında delta varyantlı koronavirüse yakalandı. Bebeğinin sağlığının riske girmemesi için Eskişehir Şehir Hastanesi'nde erken doğuma alınan Akgün, 1 kilo 300 gram ağırlığında, İpek adını verdikleri bir kız bebek dünyaya getirdi. 17 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra Covid servisine alınan Akgün, kuvözde tutulan bebeğini, ilk kez tabletten, hemşirelerin cep telefonuyla görüntülü görüşmesiyle izledi.
TABURCU OLDU, KIZINI GÖRDÜ
Koronavirüsü yenip hastaneden taburcu olan Duygu Yetgin Akgün, hemen kuvözdeki bebeğinin yanına gitti. Doğumdan 21 gün sonra bebeğini yakından gören Akgün, çok mutlu olduğunu söyledi.
Günlerini, kuvözün dışından bile olsa kızını görmeyi hayal ederek geçirdiğini söyleyen Akgün, "Çok mutluyum. Gerçekten çok büyük bir hediye bu benim için. Günlerdir hep bu anı bekliyordum. Tekerlekli sandalyeyle, bu şekilde dokunamadan bakmak bile benim için güzel oldu. 30 saniye görebilmenin hayalini kurdum. Başhekimlik bunu bana sağladı. Benim için moral oldu. İlk görüntülü gördüğümde, ben oturmaya ve hareket etmeye başladım. Uzaktan görmek bile iyi gelmişti. Yarın koşabilirim herhalde. Benim doğum günüm ve benim için çok büyük bir hediye oldu. Onu görmek gerçekten dünyalara bedel. İnşallah en kısa sürede çocuğuma kavuşacağım. En büyük hayalim de bu şu anda. Allah nasip etsin inşallah" diye konuştu.
Eskişehir Şehir Hastanesi Yeni Doğan Servisi Uzm. Dr. Egemen Yıldırım, bebeğin 29 haftalıkken 1 kilo 310 gram ağırlığında doğduğunu, koronavirüs testlerinin negatif çıktığını hatırlatarak, "İlk günlerinde ciddi solunum sıkıntıları yaşıyordu. Yaklaşık 6 gün boyunca entübe olarak izledik. Şu an için genel durumu daha iyi gözüküyor. Solunum sıkıntısı geriledi. Her geçen gün daha da toparlıyor. Anne Covid pozitifti. Bebekte yaptığımız testlerde negatif sonuçlar aldık. İzlemeye devam ediyoruz" dedi.
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