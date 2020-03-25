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Habertürk'ten Ebru Baki'nin program konuğu olan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, koronavirüse karşı önerilerde bulundu. Prof. Dr. Kocatürk, "Eğer siz çok kısa bir temasta bulunduysanız 5 saniye gibi ve elinizde ıslak değilse o virüsün bulaşması çok mümkün değil. Bir de eğer sağ elinizi kullanıyorsanız sol elinizle temasları yapmaya çalışın ki sol elin yüze götürülme ihtimali çok daha azdır. Örneğin bir kapıyı açacaksanız mümkünse sol elinizle açın" dedi.

5 SANİYEDEN UZUN SÜREN BİR ŞÜPHELİ TEMAS VARSA...

Çok sık el yıkamaya gerek olmadığını söyleyen Prof. Dr. Kocatürk, "Şüpheli bir ortamda uzun süre bir temas varsa o zaman yıkayabilirsiniz. Bir yere elim değdi diye hemen elimi yıkayayım diye bir şey yok. 5 saniyeden daha uzun süren şüpheli bir temas varsa o zaman yıkayabiliriz ama daha kısa bir temas için kolonya kullanabilirsiniz" diye konuştu.

ELLERİMİZİ NASIL YIKAMALIYIZ?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),el yıkarken nelere dikkat edilmesi gerektiği hususunda bilgi verdi. İşte el yıkarken yapmanız gerekenler...

1-Ellerinizi suyla ıslatın.

2- Tüm el yüzeyinizi kaplayacak kadar sabun uygulayın.

3- Avuç içlerinizi ovun.

4- Sağ avuç içi ve birbirine geçirilen parmaklarla sol elinizin üstünü yıkayın. Aynı hareketi sağ eliniz için de yapın.

5- Avuç içleri birbirine bakacak şekilde, parmaklarınızı birbirine geçirerek yıkayın.

6- Parmaklar birbirine kenetlenmiş bir şekilde avuç içlerinizi yıkayın.

7- Sağ avcunuzla sol baş parmağınızı yıkayın. Aynı hareketi sağ parmağınızda da deneyin.

8- Avcunuzun içini ters daireler çizecek şekilde yıkayın.

9- Ellerinizi suyla durulayın.

10- Ellerinizi kağıt havluyla kurutun.

11- Musluğu kapatmak için kağıt havlu kullanın.

KORONAVİRÜS KAYGISINI NASIL YÖNETECEĞİZ?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Uzman Psikolog Emel Kalınkılıç ise koronavirüs kaygısına karşı yapılması gerekenleri gösterdi.

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