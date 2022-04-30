Koronavirüste son durum açıklandı

Son dakika... Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 1772 kişi testi pozitif çıktı, 11 kişi ise hayatını kaybetti.

Ayrıntılar geliyor...

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