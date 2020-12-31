IRMAK ÜNAL



Ünlü oyuncu Irmak Ünal, virüsü telefondan kaptığını söyledi. Ünlü oyuncu, "Virüsün bulaştığı ortam bir arkadaşımın evinde kahve sohbetidir. Ancak şu detay fark yarattı, telefonumu eline aldı ve uzun süre onda kaldı. Sonrasından da ben telefonda görüşme yaptım. Bunun virüsün bulaşmasında çok büyük etken olduğunu düşünüyorum. O gün 2 arkadaşıma daha bulaştı ama ben ağır geçirdim” dedi.