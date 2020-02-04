04 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünya Sağlık Örgütünün, Çin'de ortaya çıkan ve vaka sayısı her gün artan koronavirüsün yarattığı salgın tehlikesi nedeniyle "küresel acil durum" ilan etmesinin ardından Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı gümrüklerde tedbir aldı.
ÖNLEMLER ARTTI
AA'nın haberine göre; havalimanlarında termal kamera kurulmasının ardından limanlarda da sağlık denetleme merkezleri önlemlerini artırdı.
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Ambarlı Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Sorumlu Tabibi Dr. Murat Serdar Karadeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de 33 sağlık denetleme merkezinin halk sağlığını tehdit edebilecek tüm durumlar için hazır olduğunu söyledi.
Karadeniz, limana gelen gemilerin çoğunun konteyner ve kuru yük gemisi olduğunu hatırlatarak, "Bu gemiler yaklaşmadan önce son 24 saatte bize sağlık bildiriminde bulunurlar. Bu raporda son 10 limanı ve tayfa listesi de vardır. Halk sağlığını tehdit edecek herhangi bir durum var ise biz bunlara pratika vermeyiz. Pratika geminin sağlık yönünden herhangi bir sıkıntısı olmadığı ve yanaşarak yükünü boşaltabileceği ya da yeni yük alabilmesi iznidir" dedi.
Gemi içindeki tayfanın kaptan ya da var ise gemi doktoru tarafından sağlık bildirimlerinin yapıldığını anlatan Karadeniz, "Bize bir sağlık bildiriminde bulunur ve biz gemiye nasıl bir işlem uygulayacağımızı risk analizi yaparak karar veririz." ifadelerini kullandı.
Gemide herhangi bir şüpheli durum varsa gemiyi açıkta muayene ettiklerini anlatan Karadeniz, bildirimlerde bir sağlık sorunu varsa geminin açıkta karantinaya alındığını söyledi.
Karadeniz, 112 Acil Servis ekipleriyle koordineli çalıştıklarını hatırlatarak, "Herhangi bir şüphe durumunda 112 ekiplerine haber veririz. Bulaşıcı hastalıklarda kullandığımız negatif basınçlı sedyelerle gelinir, gemideki hastalar bu şekilde tahliye edilir. Daha öncesinde Sağlık Bakanlığının belirlediği referans hastanelerimize transferini sağlarız."
"ÖNLEMLERİMİZİ ALIYORUZ"
Karadeniz, bütün halk sağlığını tehdit edecek konularda iş akış şemalarının olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Sadece enfeksiyon ya da koronavirüs açısından değildir. Kimyasal, biyolojik ya da radyolojik bütün tehlikeler karşısında zaten önlemlerimizi alıyoruz. Koronavirüs bir çeşit enfeksiyon hastalığıdır, bir bulaşıcı hastalıktır. Bu konuyla ilgili gerekli donanıma sahibiz. Bulaşıcılığı açısından da tüm personel ve ben hazırlanarak gemiye gideriz. Şu ana kadar herhangi bir koronavirüs vakamız olmadı. Eğer olur ise gemi içerisinde tetkiklerimizi yaparak zaten numunelerimizi orada alacağız."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!