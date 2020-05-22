Koronavirüs tablosunda son durum ne? Dünyada toplam kaç corona virüs vakası var? Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı kaç oldu? Tüm bu soruların cevaplarına corona virüs haritası üzerinden ulaşılıyor. Corona virüs salgını, neredeyse tüm dünyaya yayıldı, ancak dünyanın pekçok bölgesinden sevindiren haberler geliyor. Pekçok ülkede vaka sayıları azalırken aşamalı olarak normalleşme adımları da atılıyor. Türkiye de o ülkelerden birisi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre, Türkiye'de vaka sayısı 153 bin 500 kişiyi aştı. Corona virüs nedeniyle 4 bin 249 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Neredeyse 115 bin vatandaşımız ise coronavirüsü yenerek hayata tutundu. Dün yapılan 33 bin 633 testten 961'i pozitif çıktı. Peki dünyada durum ne? İşte Koronavirüs dünya tablosu son durum...

KORONAVİRÜS TABLOSU DÜNYA (CORONAVIRUS MAP LIVE) 22 MAYIS 2020

Coronavirus map live yani Corona virüs canlı haritası, Amerika'da bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından geliştirildi. Harita koronavirüsün günlük durumunu gösteren çevrimiçi bir harita geliştirdi. Haritada virüsü yayıldığı ülkeler ile birlikte vaka ve ölü sayılarına da ulaşılabiliniyor.

CORONA VİRÜS HARİTASINDA SON DURUM İÇİN TIKLAYIN

CORONA VİRÜS VAKA SAYISI 5 MİLYON 100 BİNİ AŞTI, ÖLENLERİN SAYISI 333 BİN

Corona virüsü haritasına göre, 22 Mayıs öğle saatleri itibari ile dünya genelinde corona virüsü vaka sayısı 5 milyon 107 bin. Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 333 bin 32. Corona virüs salgını dünya genelinde 188 ülkede görülüyor.

ABD'DE CORONA VİRÜS VAKA SAYISI 1 BUÇUK MİLYON, İKİNCİ RUSYA'DA 317 BİN

Corona virüs vaka sayısının en yoğun olduğu ülke neredeyse 1 buçuk milyonu aşan vaka ile ABD. En çok ölümün görüldüğü ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı da 94 bin 729. ABD'nin ardından listede en çok vakaya sahip ülke, 317 bin kişi ile Rusya. Rusya'da ölü sayısı ise 3 bin kişi olarak duyuruluyor. En çok ölümün yaşandığı ikinci ülke ise 36 bin kişi ile İngiltere...