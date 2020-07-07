Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Türkiye’de mart ayı ortasında açıklanan ilk resmi koronavirüs vakasının ardından alınan ve adım adım sıkılaştırılan sosyal izolasyon önlemleri toplumsal hareketliliğe de damga vurmuştu. Uzaktan eğitim, evden çalışma, sokağa çıkma kısıtlamaları ve ardından ardından başlatılan normalleşme adımları ile geçen bu son 3 aylık süreçte dün bir ilk yaşandı.

Dünya genelinde İstanbul dahil 50’ye yakın büyükşehirde faaliyet gösteren toplu taşıma uygulaması ve haritalama hizmeti CityMapper’ın koronavirüs ile birlikte yayınlamaya başladığı Hareketlilik Endeksi’nin (Mobility Index) son verileri incelendiğinde 6 Temmuz Pazartesi günü İstanbul’un hareketlilik oranı son 113 günün en yüksek seviyesine çıktığı görüldü.

15 MART'TAN SONRA EN YÜKSEK DEĞER

Endekse göre dün İstanbul’un hareketlilik oranı yüzde 50 olarak kayıtlara geçti. İstanbul’un hareketlilik endeksi en son 15 Mart Pazar günü yüzde 52 değerini almış, ardından artan koronavirüs vakaları ve buna bağlı önlemler kapsamında Nisan ayında yüzde 4’lere kadar gerilemişti.

İşte İstanbul'un son 4 aydaki hareketlilik endeksi

Koronavirüs salgını kapsamında alınan sosyal izolasyon önlemlerinin 11 Mayıs itibariyle gevşetilmeye başlandığı Türkiye’de, bu tarihten itibaren AVM’lerin de kademeli olarak açılmasıyla, İstanbul’un hareketlilik endeksi de tekrar artışa geçmişti.

AVRUPA HAREKETLENDİ, ABD DURGUN

Endekste yer alan dünyanın diğer önde geşen şehirlerinin verilerine bakıldığında yüzde 50'lik oranla İstanbul'un en hareketli ilk 10 şehir arasında bulunduğu görülüyor. CityMapper'ın verilerine göre 6 Temmuz Pazartesi günü hareketlilik oranı en yüksek olan bölgeler sırasıya şöyle oldu:

Monaco (yüzde 90),Hong Kong (yüzde 75),Moskova (yüzde 69),St. Petersburg (yüzde 68),Paris (yüzde 64),Lyon (yüzde 63),Singapur (yüzde 53),Brüksel (yüzde 53),Viyana (yüzde 52),İstanbul (yüzde 50).

Covid-19 salgını kapsamında sosyal izolasyona en sıkı uyan ve hareketlilik endeksi en düşük olan ilk 10 bölge ise şu şekilde sıralandı:

Tokyo (yüzde 6),San Francisco (yüzde 9),Washington DC (yüzde 11),Boston (yüzde 17),New York (yüzde 18),Sao Paulo (yüzde 19),Mexico City (yüzde 19),Los Angeles ( yüzde 19),Seattle (yüzde 20),Chicago (yüzde 21).