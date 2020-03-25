İstanbul'da, 65 yaş sınırlandırmasına uymayan ve sokağa çıkan yaşlı bir adamı durduran kişi, yaşlı adamın yüzüne zorla maske takarak başına kolonya döktü.

Sosyal medyaya yansıyan ve görüntüler büyük tepkiye neden oldu.

OSMAN K. ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre görüntüleri inceleyerek şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, Osman K.'yı gözaltına aldı. Osman K. sağlık kontrolünün ardından Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Osman K. sorgusunun ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

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