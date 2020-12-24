Dünyaya örnek olan Güney Kore'de alarm!

Koronavirüs salgınıyla mücadelede dünyanın örnek aldığı Güney Kore'de son günlerde salgın endişe verici bir boyuta ulaştı. Son 24 saatte 985 yeni koronavirüs vakası tespit edilmesiyle ülkede, günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi.
Sağlık yetkilileri her günün kritik olduğunu vurgulayarak, yoğun bakım servislerindeki yatak doluluğundan endişe ediyor.
New York Times'ta yer alan haberde, pazartesi günü açıklanan resmi verilerde, ülke genelindeki yoğun bakım servislerinde sadece 42 adet yatak kaldığı ifade edildi. Vakaların kontrol altına alınamaması ve hastanelerdeki yoğunluğun sürmesi halinde kısıtlamaların artması isteniyor.
Başkent Seul'de de koronavirüs tablosu kritik bir noktada. Seul'deki hastanelerdeki acil vakalara hizmet edebilecek sadece 6 yatak kaldığı belirtildi.
"GÜVENLİ HİÇBİR YER YOK"
Artan vakaların endişesiyle ülkede sokakların boşaldığı görülürken, başhemşire Myeong Hae-kyung, "Eski günlere baktığımızda bu sefer virüsün her yerde olduğunu görüyoruz. Güvenli hiçbir yer yok." dedi.
Güney Kore Meclis Başkanı Chung Sye-kyun, "Bir savaştaymışız gibi Hastanelerimizi güvenli yerlere dönüştürmeliyiz. Her gün kritik" ifadelerini kullandı.
YENİ KISITLAMALAR
Ülkede en yüksek seviye olan 3. seviyeye geçilmemesiyle birlikte yeni kurallar da eklendi. Yeni düzenlemeler Seul ve çevre illeri kaplayacak ve 3 Ocak'a kadar devam edecek.
Restoran, kafe gibi işletmelerde 5 kişiden fazla toplanmalara izin verilmeyecek. Bu mekanlar hali hazırda aksam saat 21.00'e kadar açık kalabilecek. Kurallara uyulmaması halinde hem mekan sahiplerine hem de kurallara uymayanlara para cezası verilecek.
Düğün veya cenazelerde maksimum 30 kişi yer alabilecek. Dini işletmeler ve okullar tamamen kapalı olmaya devam edecek. Bakanlık vatandaşlardan Noel ve yılbaşı etkinliklerini iptal edip evlerde dahi 5 kişiden fazla toplanmaların yapılmaması istendi.
Seul ve çevresinde yaşayanların ülkenin başka şehirlere gitmesi durumunda dahi bu kurallara uyması zorunluluğu bulunuyor.
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