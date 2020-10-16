İşte koronavirüsün en sevdiği yüzeyler!

Koronavirüsün daha çok parlak ve pürüzsüz yüzeyleri sevdiğini, bu noktalarda uzun süre kalabildiğini ifade eden ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, "Günlük hayatımızda aslında fark etmeden dokunduğumuz böyle yüzeyler çok fazla. Mesela marketlerdeki market arabalarının tutulduğu yer, bu iş için gerçekten çok elverişli yerlerden bir tanesi. Toplu taşımalarda dokunduğumuz koltuk kenarları ve tutunduğumuz noktalar, yürüyen merdivenlerden çıkarken tutunduğumuz yerler, asansörler, tuşlar ve kapı kolları bu virüsün yaşamayı çok sevdiği yerler. Buraların periyodik olarak dezenfekte edilmesi gerekir ancak yine de buralara dokunduğumuzda mutlaka el dezenfeksiyonunu sıklıkla yapmamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum" dedi.
ISLAK MENDİL VİRÜSÜ ÖLDÜRMEZ
El dezenfeksiyonunda ıslak mendil kullanımının fayda sağlamayacağına vurgu yapan Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, "El temizliği için sabun ve suyla yıkanması birinci temizlik koşulu ancak acil durumlarda dezenfektan ve kolonya da aynı amaca hizmet eder. Mümkünse el dezenfektanlarını tercih etmemizde fayda var ancak bulamıyorsak yanımızda bulundurduğumuz kolonya da virüsün ortamda kalmasına engel olacak araçlardan bir tanesi. Islak mendilin bir dezenfeksiyon ya da virüsleri ortadan kaldırıcı bir etkisi yok. Islak mendil yerine sabunla elimizi yıkamak en garanti yöntem olacaktır" diye konuştu.
KIŞLIK ELDİVEN KULLANILIYORSA GÜNLÜK YIKANMALI
Sonbahar ve kış aylarından dolaplardan çıkarmaya başlanacak kışlık eldivenler için de uyarıda bulunan Prof. Dr. Gündüz, şöyle konuştu: "Soğuk günlerde özellikle dışarıda eldivenler kullanılabiliyor. Ancak bu eldiveni kullanmakla çok fazla yüzeye dokunup, o yüzeylerden başka noktalara bu virüsü de taşımak mümkün olabilir. O nedenle bu eldivenlerin hijyenine de dikkat etmek lazım. Isınmak amacıyla kullanılan eldivenlerin, giyilmek zorundaysa günlük olarak yıkanması önemli."
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