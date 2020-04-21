Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği'nin (Fifpro) araştırmasına göre, Covid-19 salgınıyla liglerin ertelenmesi üzerine depresyon belirtileri gösteren futbolcuların sayısında artış yaşandı.

Koronavirüsün futbolcular ve liglere uzun dönem etkisine ilişkin endişeler nedeniyle bazı oyuncularda giderek artan ciddi kaygı bozuklukları da görüldüğü belirtildi.

Guardian gazetesinin haberine göre Fifpro anketi, 22 Mart - 14 Nisan tarihleri arasında 1.602 profesyonel futbolcunun katılımıyla yaptı.

Araştırma, 468 kadın oyuncudan %22'sinin, 1.134 erkek oyuncudan da %13'ünün sürekli depresyon belirtileri gösterdiğini ortaya koydu.

Kadın sporcuların %18'inde, erkek sporcuların da %16'sında kaygı bozuklukları görüldü.

Ankete 16 ülkeden profesyonel futbolcular katıldı.

Fifpro'nun Aralık-Ocak arasında 307 futbolcuyla yaptığı benzer bir ankette, kadın futbolcuların %11'inde, erkek futbolcuların da %6'sında depresyon belirtileri görüldüğü sonucu çıkmıştı.

Araştırma kadın sporcular arasında kaygı bozukluklularının erkeklere kıyasla daha fazla görüldüğünü ortaya koydu.

Fifpro, futbol kariyerlerinin geleceğiyle ilgili kaygılananlar arasında depresyon belirtilerinin daha sık yaşandığını ifade etti.

Kariyerlerinin zirvesinde de olsalar, mali açıdan herhangi bir sıkıntıları olmasa da, sözleşmeleri genellikle iki yıllık oluyor, bu nedenle Covid-19 salgınıyla sezona ara verilmiş olması birçok futbolcunun gelecekle ilgili kaygılanmasına yol açıyor.

Mali kaygıların yanı sıra futbolcuların özel hayatları da depresyona neden olabiliyor.

'Yalnızlar ve yabancı ülkelerde yaşıyorlar'

Ankete katılan erkek futbolcuların yaş ortalaması 26, kadın futbolcuların yaş ortalaması da 23'tü.

Birçoğu yalnız başlarına yabancı ülkelerde, ailelerinden uzak yaşıyor.

Covid-19 nedeniyle yaşanan belirsizlik birçok iş alanında çalışanlar gibi futbolcuların da ruh sağlığını olumsuz etkiliyor.

Guardian'ın haberine göre Fifpro Baş Sağlık Yetkilisi Dr. Vincent Gouttebarge, "Futbol dünyasında, genç kadın ve erkek sporcular bir anda sosyal izolasyonla, iş yaşamlarını askıya alınmasıyla baş etmek zorunda kaldı ve gelecekle ilgili kaygılar oluştu. Bazıları bu zorluklar karşısında daha hazırlıklı olabilir, güvendikleri kişilerden veya akıl sağlığında uzman doktorlardan yardım almaları tavsiyesinde bulunuyoruz" dedi.

Ankete katılanların %75'ten fazlası yeterli kaynaklara ve akıl sağlığı desteğine erişimleri olduğunu söyledi.

Fifpro, futbolcuların temel akıl sağlığı ihtiyaçları için bir kit geliştiriyor.

Fifpro Genel Sekreteri Jonas Baer-Hoffmann, "Bu bulgular, futbolda tarafların bu belirsiz zamanlarda birlikte çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu, sosyal istikrar ve endüstrideki çalışanların, oyuncular dahil, üzerlerinde baskı oluşmaması için ortak anlaşmalara varmaları gerektiğini gösteriyor" dedi.

Baer-Hoffmann ayrıca, bu anket sonuçlarıyla 'sezona devam edilmesinde acele edilmeli' mesajının çıkarılmaması gerektiğini söyledi ama oyuncuların güvende ve rahat hissetmeleri için bir ortam yaratılması gerektiğini ifade etti.

Koronavirüs nedeniyle ertelenen ligler, spor müsabakaları ne zaman başlayacak?

Real Madrid oyuncuları ve antrenörleri, diğer çalışanların maaşlarının ödenebilmesi için maaş indirimine gitti

Futbol meraklıları maçların hâlâ oynandığı Belarus liglerine yöneldi, 10 ülkeyle yayın anlaşması imzalandı

Almanya'da ilk normalleşme adımı Bundesliga'nın Mayıs'ta yeniden başlamasıyla mı atılacak?

Koronavirüs spor dünyasını nasıl etkiledi?

BİLMENİZ GEREKENLER - Koronavirüs nedir?

TÜRKİYE'DE SON DURUM - Hangi önlemler alındı?

KORONAVİRÜS HARİTASI - Salgında son durum ne?

SON VERİLER NEREDE? - Sağlık Bakanlığı'nın günlük tablosu

BELİRTİLER - Koronavirüsten nasıl korunursunuz?

VÜCUDA ETKİLERİ - İnsan bedeninde ne değişimlere yol açıyor?

NASIL KORUNURSUNUZ? - Hangi önlemleri alabilirsiniz?

COVID-19 VE GERÇEKLER - Koronavirüs hakkında inanmamanız gereken hurafeler