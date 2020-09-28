Koronavirüs: İtalya'da futbol maçlarına daha fazla seyirci alınması talebi reddedildi, karşılaşmalar en fazla 1000 seyirciyle oynanacak

İtalya'da Covid-19 salgını konusunda hükümete danışmanlık yapan Bilimsel-Teknik Heyet, futbol maçlarında stadyumlara yüzde 25 kapasite ile seyirci alınması talebini reddetti. İkinci bir karara kadar futbol maçları maksimum 1000 seyirci ile oynanmaya devam edecek.
İtalyan basınına göre bölge yönetimleri ve futbol kulüpleri, stadyumlara yüzde 25 kapasiteye kadar seyirci alınmasını talep ediyordu. Ancak uzmanlardan oluşan Bilimsel-Teknik Heyet hafta sonunda aldığı kararda bu talebi reddetti.
Heyet, halen en fazla 1000 seyirci kabul edilen stadyumların daha fazla seyirciye açılması için gerekli koşulların şu aşamada mevcut olmadığına hükmetti.
Heyetin kararında, İtalya'da 2 hafta önce okulların açıldığı vurgulandı ve okulların açılmasının salgının gidişatına olası etkileri görülmeden stadyumların kapasitesinin artırılamayacağı belirtildi.
İtalya'da 20 Eylül'den bu yana Serie A maçlarına en fazla 1000 seyirci kabul edilmesine izin veriliyor. Taraftarların stadyuma girişlerinden tribündeki yerlerine ulaşmalarına kadar ve yerlerinden her uzaklaşmalarında maske takmaları gerekiyor. Giriş-çıkışlarda ve tribünlerde toplanmaları önlemek görevliler bulunduruluyor. Stadyumlara bayrak, flama ve afiş sokulmasına izin verilmiyor.
'Öncelik okullar olmalı, stadyumlar değil'
Stadyumlardaki seyirci kapasitesinin artırılması talepleri tartışılırken İtalya Sağlık Bakanı Roberta Speranza bu taleplere karşı çıkmıştı. Speranza geçen hafta yaptığı bir açıklamada, "Enerjimizi temel önemdeki şeyler için harcamalıyız, gereksiz riskleri göze alamayız. Ben de futbol fanatiğiyim ama şu an için İtalya'nın önceliği okullar olmalı, stadyumlar değil" dedi.
Speranza bu gibi kararları almadan önce okulların açılmasının epidemiyolojik etkilerinin beklenmesi gerektiğini de belirtti.
İtalya'da son haftalarda koronavirüs salgını verileri birçok diğer Avrupa ülkesinin gerisinde seyrediyor. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) verilerine göre son 2 haftada 100 bin kişiye düşen vaka sayısı İtalya'da 36,1 seviyesinde. Bu oran İspanya'da 100 binde 319,9, Fransa'da 229,1, Belçika'da 160,7, Hollanda'da 159,6, İngiltere'de 96,2 olarak belirlendi.
İtalya'da dün akşam açıklanan son koronavirüs verilerine göre bir gün içinde 1766 yeni vaka tespit edildi ve 17 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam vaka sayısı 309 bin 870'e, toplam can kaybı da 35 bin 835'e ulaştı.
İtalyan hükümeti mevcut koşullarda ülkede yeniden genel bir karantina uygulamasına gerek olmadığını belirtiyor. Ülkede mart başından mayısa kadar sıkı tedbirleri içeren genel karantina uygulanmış, mayıstan itibaren tedbirler kısmen gevşetilmişti.
Öte yandan bazı bölgelerde vaka sayılarının son günlerde artması üzerine ek tedbirler alınmaya başlandı. Başkenti Napoli olan Campania bölgesi yönetimi geçen hafta, açık havada da maske takmayı zorunlu hale getirdi. Sicilya adasında da gelecek Çarşamba gününden itibaren açık havada da maske zorunluluğu uygulanmaya başlanacak.
Ülke genelinde halen kamuya açık kapalı mekanlarda maske zorunluluğu devam ediyor.
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