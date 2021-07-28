Koronavirüs işte böyle yayılıyor!

Koronavirüs işte böyle yayılıyor! - Haberler

İHA

Bursa'da akıllara durgunluk veren bir görüntü ortaya çıktı. Ünlü bir müzik grubunun kentte bir mekanda düzenlediği kadınlar matinesine ait görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü.

İHA'nın haberine göre, müzisyenlerin sosyal medyada yaptıkları paylaşımında, “Bursa Kadınlar Matinemiz’de, yine full’dük. 1000 kişilik mekanlar, bize yetmiyor. Kapıdan geri dönenler de, kusura bakmasın” şeklindeki ifadeleri de dikkat çekti.

Pistte üst üste adım atacak yer bırakmayan kadınların korona matinesinin görüntüleri sosyal medyada da tepkiye yol açtı. Binlerce öğrencinin eğitim öğretime başlamasına sayılı günler kala ortaya çıkan bu görüntüler, bu kadarına da pes dedirtti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin altına yorum yapan vatandaşlar, "Virüse inanmayanlar için evde kaldık, maske takmayanlar olduğu için evde kaldık, sokağa çıkma yasağına uymayanlar olduğu için evde kaldık, bu kendini bilmezler için tekrar evde kalamayız" dedi.

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