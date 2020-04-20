20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı Dr. Adnan Menderis Vural, yoğun bakımda bir haftadır tedavi gören koronavirüs hastasının iyileşme göstermesi üzerine Michael Jackson'ın bir şarkısı eşliğinde dans etti.
"SEVİNÇ RUHUNUZDAN BEDENİNİZE DE YANSIYOR"
Hastasının iyileşmeye başlaması üzerine sevincini dans ederek gösteren Dr. Vural, "Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanıyım. Meslekte 11. yılım. Şu anda Hacettepe Üniversitesi'nde Yoğun Bakım Bilim dalında yandal programındayım ve Covid yoğun bakım ünitesinde çalışıyorum" diyerek o anlarını böyle anlattı:
"Sabah viziteden sonra, yaklaşık olarak bir haftadır solunum cihazında takip ettiğimiz, ileri yaş Covid pozitif hastamızın değerlerinin iyiye gittiğini gördük ve nefes borusuna yerleştirdiğimiz entübasyon tüpünü çekip hastamızı solunum cihazından ayırmaya karar verdik. Bu durum ekip olarak bizleri çok sevindirdi. İşlem öncesinde kişisel koruyucu ekipmanlarımızı giyindim ve sevinçliydim.Tabii doğal olarak bu sevinç ruhunuzdan bedeninize de yansıyor. Bendeki yansıması da dans etmeyi sevdiğim için bu şekilde oldu. Sonrasında hastamızı başarılı bir şekilde solunum cihazından ayırdık. Onun nefes alırken yaşadığı mutluluğu görmek bizleri de çok mutlu etti.
Yaşadığımız bu pandemi sürecinde sağlık çalışanları olarak zor günlerden geçiyoruz. Kimimiz evlerine gidemiyor. Ailesini göremiyor, çocuklarına, eşlerine sarılamıyor, anne ve babalarına sarılamıyor. Hatta bazı arkadaşlarım koronavirüse yakalandı. Yaşam mücadelesi verdi."
Dr. Adnan Menderis Vural
"MORALİMİZ BOZULMAMALI"
Dr. Vural, "Moralimiz asla bozulmamalı. Sağlık bakanımız başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları olarak görevimizin başındayız ve ülkemizin bu sıkıntılı süreçten çıkıp tekrar sağlıklı günlere kavuşacağını biliyoruz. Milletimiz, sağlık bakanımızın önerileri doğrultusunda hareket etmeli, zaruri haller haricinde evden dışarı çıkmamalı, el hijyenine, maske takılmasına ve sosyal mesafe kurallarına azami şekilde dikkat etmelidir. Hayat eve sığar. Ben yoğun bakımda evimdeyim sizler de evinizde kalın, Sağlıcakla kalın" dedi.
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