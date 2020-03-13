Koronavirüs (Covid-19): NBA'de tüm maçlar süresiz askıya alındı

Reuters NBA logosu

ABD'de koronavirüsle mücadele amacıyla alınan önlemler kapsamında Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) sezonun kalan tüm maçları süresiz askıya alındı.

NBA yönetimi bu kararı, Oklahoma City Thunder-Utah Jazz maçının, başlamasına kısa bir süre kala ertelenmesinin ardından açıkladı.

Yapılan açıklamada, Utah Jazz takımının oyuncularından birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Adı açıklanmayan oyuncunun salonda olmadığı da duyuruldu.

Reuters Hakemler, Oklahoma City Thunder-Utah Jazz maçının ertelenmesi öncesi konuşuyor

ESPN Televizyonu ise koronavirüs testi pozitif çıkan basketbolcunun Fransız pivot Rudy Gobert olduğunu, Utah Jazz ve Oklahoma City Thunder'dan bazı oyuncuların karantinaya alındıklarını bildirdi.

Reuters Rudy Gobert

NBA yönetimi kararını açıkladığında; Dallas Mavericks-Denver Nuggets maçının üçüncü, New York Knicks- Atlanta Hawks ve Charlotte Hornets-Miami Heat maçlarının dördüncü periyodu oynanıyordu.

Bu maçların tamamlanacak.

New Orleans Pelicans-Sacramento Kings maçının oynanıp oynanmayacağı ise henüz belli olmadı.

Trump, koronavirüsle mücadele kapsamında Avrupa'dan ABD'ye seyahatleri 30 gün askıya aldı

New York eyaletindeki bir kentte koronavirüsle mücadele için 'karantina bölgesi' oluşturuldu

BBC

BİLMENİZ GEREKENLER - Koronavirüs nedir?

TÜRKİYE'DE SON DURUM - Türkiye'de hangi önlemler alındı?

HÜKÜMET TAVSİYESİ NE? - Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsten korunma tavsiyeleri neler?

COVID-19 VE GERÇEKLER - Koronavirüs hakkında inanmamanız gereken hurafeler

SİZ NE YAPABİLİRSİNİZ? - Koronavirüsten nasıl korunursunuz?

KORONAVİRÜS HARİTASI - Salgında son durum ne?

PANDEMİ NEDİR? - Pandemi nedir, ülkeleri nasıl etkiler?