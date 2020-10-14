Koronavirüs: 'Covid-19 ani ve kalıcı işitme kaybına yol açabilir'

İngiltere'de uzmanlar, koronavirüsün ani ve kalıcı duyma kaybına da yol açabileceğini açıkladı.
Hastalığın koku ve tat kaybından, organlarda hasara insan vücuduna çok farklı şekillerde zarar verdiği biliniyor ancak İngiltere'de ilk kez Covid-19 kaynaklı bir duyma kaybı vakası görüldü.
University College London uzmanlarının, bilim dergisi BMJ Case Reports'ta yayımladıkları araştırmaya göre yoğun bakım ünitesine yatırılan 45 yaşındaki astımlı bir hasta solunum cihazına bağlandı.
Bu kişiye antiviral bir ilaç olan remdesivirin yanı sıra de damardan kortizon da verildi.
Hasta yoğun bakımdan ayrıldıktan bir hafta sonra çınlama (tinnitus) sesleri duyduğunu ve sonra da sol kulağında duyma kaybı olduğunu söyledi.
Uzmanlara göre tedavi sırasında hastaya duyma kaybına yol açabileceği bilinen hiçbir ilaç verilmemişti.
Bu kişinin kulak yolu ve kulak zarında da bir sorun yoktu. Daha sonraki tetkiklerde hastanın duyma kaybına yol açabilecek bir otoimmün bir hastalığı (bağışıklık sisteminin yanlışlıkla normal dokulara saldırması) olmadığı, grip geçirmediği, HIV virüsü taşımadığı ve hayatında hiç işitme sorunu yaşamadığı belirlendi.
Sonraki testlerde hastanın sol kulağında sensörinöral (sinirsel) işitme kaybı olduğu görüldü. Sensörinöral iştime kaybı, iç kulağın ya da sesten sorumlu olan sinirin iltihaplanması ve hasar görmesiyle oluşuyor. Bu sorun steroid ilaçlarla tedavi edildi ve kısmi bir başarı elde edildi.
Araştırma heyetinden Dr. Stefania Koumpa, Covid'in işitme kaybına nasıl yol açabileceğinin bilinmediğini ancak bunun bazı muhtemel açıklamaları olduğunu söyledi.
Dr. Koumpa, "Sars-Cov-2 virüsü iç kulakta hücre ölümüne yol açmış ve/veya vücudun iç kulak için toksik olabilecek sitokinler (inflamasyona neden olan kimyasallar) salgılamasına neden olmuş olabilir. Steroidler inflamasyonu ve dolayısıyla sitokinleri de azaltarak faydalı olabilir" dedi.
Araştırma ekibi bu nedenle yoğun bakımda hastalara işitme kaybı olup olmadığının da sorulması gerektiğini vurguladı.
Dr. Koumpa, "Hemen tedavi edilmezse, tek taraflı işitme kaybının bile bir kişinin yaşam kalitesinde ağır etkileri olabilir" diye konuştu.
Manchester Üniversitesi'nden odyoloji uzmanı Prof. Kevin Munro da hastanelerinde Covid tedavisi gören 121 hastadan 16'sının taburcu olduktan iki ay sonra işitme sorunu yaşadıklarını söyledi.
Prof Munro, bu sorunun ne kadar yaygın olduğunu araştırdıklarını ancak bunun bizzat virüsten mi yoksa bağışıklık sistemi tepkisi, stres ve hatta Covid tedavisinden mi kaynaklandığının bilinmediğini belirtti.
Munro'ya göre hastaların önceden var olan işitme kaybı sorunlarını, herkesin maske taktığı gürültülü bir hastane ortamında fark ediyor olması da olasılık dahilinde.
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