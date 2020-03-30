30 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Son günlerde hastanelerin acil servisleri Covid-19 için test yaptırmaya gidenlerle dolu. Peki hastalık bulgusu olmadığı halde sağlığından emin olmak isteyen bu kişiler doğru mu yapıyor? Bu davranışlar hem kendileri ve yakınları hem de girdikleri ortamlar açısından risk oluşturmuyor mu? Test yaptırmak için girilen uzun kuyruklar hasta olmayan kişinin hastalıkla enfekte olmasına yol açmaz mı? Kuyruklarda bulunan kişilerden birinin bile virüsle enfekte olması toplum sağlığı açısından büyük bir tehlike işareti değil mi? Tüm bu sorular son günlerin neredeyse tek gündem maddesi olan Covid-19 ile ilgili olarak hem hekimler hem de bilinçli vatandaşlar tarafından sıkça dile getiriliyor.
BİR KİŞİ ÇOK SAYIDA İNSANA BULAŞTIRIYOR
Konunun bir başka boyutu da var. Test yaptırmaya giden kişinin hastalığı o esnada kaptığını düşünürsek, bu kişi test sonucu negatif çıktığı için gönül rahatlığı ile evine dönüp hastalığı aile bireyleri ile yakın çevresine bulaştırmaz mı? Uzmanlar bir vakanın hastalığı bulaştırabileceği kişi sayısının yüksekliği düşünüldüğünde tehlikenin çok yakınımızda olduğuna dikkat çekiyor.
PANDEMİYİ KONTROL ALMANIN YOLU NE?
Bu noktada, “Böylesi bir pandemiyi kontrol altına almanın yolu ne’ sorusunun sorulması gerekiyor. Hastanelere kendisinde hastalık olup olmadığını öğrenmek için başvuran kişilerin kontrol altına alınması en önemli tedbir olarak görülüyor. Peki bu mümkün mü? Konuyla ilgili önerilerden biri tarama testlerinin kişilerin evlerinde yapılması iken bir diğeri araç sahiplerinin tıpkı Güney Kore’de olduğu gibi araçlarından inmeden test yaptırmasını örnek gösteriyor. Bu önerilerin şu an için uygulamada yeri olmadığı için en önemli şeyin kişi ve kurumların sorumluluğu olduğu belirtiliyor.
BAZI ŞİRKETLER İŞİ ZORA SOKUYOR
İstanbul’un en yoğun acil servislerinden birinde görevli bir acil hekimi olan Dr. Fatih Çakmak önceki gün nöbet tutarken çok sayıda çalışanı olan bir şirketin, tüm çalışanlarını, test için bulunduğu hastaneye yönlendirdiğini söylüyor ve “Bu insanlar acilin önünde ya da Covid19 polikliniğinde sıra beklerken sırf şirketleri zorunlu tutuyor diye hem kendilerini hem de çevrelerini büyük riske atıyorlar. Bu kişilerin hastalığa salgın boyunca her gün yakalanabileceklerini düşünürsek bu gibi şirketlerin bile çalışanlarından her hafta test isteyemeyeceği çok açık. Bu nedenle hastalık bulgusu olmayan kişilerin kendi istekleri ya da başkalarının isteği ile test amaçlı olarak hastanelere başvurmamaları gerek” diyor.
184’Ü ARAYIN
Bu noktada yapılacak şeyin 184’ü (Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi-SABİM) arayarak tarama isteğinin buraya bildirilmesi olduğuna dikkat çekiliyor. Şüpheli bir semptomun olmaması halinde evde kalmanın hem kişisel hem de toplumsal korunma konusunda yapılacak en doğru hareket olduğu belirtiliyor. Hastalık bulgusu yokken hastaneye giderek test yaptırmanın virüs kapma riskini artıracağının unutulmaması gerekiyor.
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