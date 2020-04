DHA

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Ateş Kara ve Prof. Dr. Hasan Tezer, Youtube üzerinden gerçekleştirilen canlı yayında Kovid-19 salgınıyla ilgili vatandaşların sorularını yanıtladı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüsün bulaşıcılığı konusundaki yeni bilgiler doğrultusunda sosyal mesafe uyarılarını güncellediklerini bildirdi.

DHA'nın haberine göre, virüsle ilgili bilgilerinin arttıkça virüsün bulaştırıcılığının biraz daha fazla olduğunu gördüklerini belirten Prof. Dr. Kara, "O nedenle de bu 1 metre mesafe doğru; ama daha kısa süre tutmamız lazım. Bu da öksürmeden, hapşırmadan. 1 metreden kısa mesafede 2 dakika kadar karşınızdakiyle karşılaşırsanız riskin yüksek olduğunu söyleyelim. Aramızdaki mesafeyi 1 metrenin altına indirmeyelim ve dışarıdayken de maske takalım" dedi.

"HAZİRANDA KURALLARDA AZALMA OLACAKTIR"

Prof. Dr. Kara, Haziran ayında koronavirüs tedbirlerinde bir miktar azalma olacağını işaret ederek "Ama daha biz bu virüsün her şeyini görüp tam netleştirene kadar, gerçekten ısıdan, güneşten ne kadar etkileniyor, toplum içerisindeki yayılımı ne kadar, o anki vaka sayımız ne, bunu tam kesinleştirene kadar önümüzdeki dönemde de kurallarımızın büyük kısmına uyarak devam edeceğimizi söylememiz lazım. Deniz ve havuz suyuyla bulaşmaz, onu çok net olarak söyleyelim. Bugün hiç öyle bir bilgimiz yok, bulaşmasını da çok fazla beklemiyoruz" görüşünü dile getirdi.

"GEÇEN YAZ GİBİ BİR YAZ OLMAYACAK"

Prof. Dr. Kara, virüsün kanda çok fazla bulunmadığı için kan taşıyan sivrisinekler ile geçme ihtimali olmadığını belirtti. Prof. Dr. Kara "Virüsün en azından sıcaktan etkilendiğini gösteren ilk veriler yayımlandı. Bulaşma sıcaklığını gösteren veriler daha önceden yayımlanmıştı. Sıcaklardan çok ciddi olmasa da bir miktar etkilenmesi mutlaka olacaktır. Ama bu yaz herkes tüm önlemlere bire bir devam edecek. Geçen yaz gibi bir yaz olacağını düşünmeyelim. Bu 'bitecek' anlamına gelmesin, öyle bir yanılgıya girmeyelim. Aktivitesi devam edecek; ama bulaştırıcılığı şu anki kadar olmayacak. Ama bunun anlamı şu; sahillerde geçen yaz ki gibi iç içe geçmek gibi bir şey olmayacak. Bir miktar rahatlamamız olacaktır sadece" dedi.

"AŞININ OCAKTA ULAŞILABİLİR OLMASI BEKLENİYOR"

Prof. Dr. Kara, Covid-19 aşısının yakın gelecekte mümkün görülmediğini belirterek, "Ancak 2021 yılının ocak ayında aşının ulaşılabilir olması bekleniyor. Bu yönde çok ciddi çalışmalar var; ama genel anlamda yaygın olarak uygulanabilirliği herhalde önümüzdeki bahar aylarını bulabilir. Ocak ayında bir aşı çıkarsa öncelikle riskin daha yüksek olduğu gruplarda, sonrasında genel bir gidişata bakarak virüs nasıl seyredecek ona göre bir karar vermek gerekecek" diye konuştu.

"YOĞUN BİR HASTA OLMADI"

Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tezer ise 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilk uygulamasından önce 10 Nisan Cuma gecesi marketlerde yaşanan yoğunluğun vaka sayılarına yansımasına ilişkin "Genelde ortalama 5 ile 6 gün arasında hastalık belirtileri, bulgular ortaya çıkmaktadır. Şimdi kabaca 16-17'sinde yoğun bir hasta grubunu görmemiz gerekiyordu, olmadı Allah'a şükür. Ama bu bitmiş olduğu anlamına gelmez. Bu işin hala Perşembe ve Cuma'ya kadar bir süreci var" dedi. Son dönemde vaka görülme oranlarının ciddi bir şekilde azaldığını, bunun güzel bir gelişme olduğunu belirten Prof. Dr. Tezer, "1 hafta boyunca vaka azaldığını görürsek, 'işler iyiye gidiyor' diyebiliriz. Ama rehavete kapılacağımız anlamına gelmiyor, bu uzun bir süreç" dedi.

"10 GÜN BELİRLEYİCİ OLACAKTIR"

Prof. Dr. Tezer, bu dönemde izolasyon kurallarına uyulmasının gidişatta belirleyici olacağının altını çizerek, "İzolasyon kurallarına en sıkı uymamız gereken dönemlerdeyiz. Eğer böyle gitmesini istiyorsak asla ve asla gevşememiz gerekir. Her an yeni bir atak görebilirsiniz. Çin bile şu an ciddi önlemlerine hala devam ediyor, aylarca da devam edecektir. Çünkü bu tür salgınlarda virüsün topluma yerleşme çabası vardır. Bakın şu anki vakalarda 65 yaş üstündekiler çok az bir kısmını oluşturuyor, neden? 65 yaşın üstündekiler evlerinde kalıyorlar çünkü. Bu çok çok önemli bir veri. Siz kurallara uyarsanız az etkilenirsiniz, kurallara uymazsanız etkileneceğiz ortada. Bence 10 gün belirleyici olacaktır gidişatımızda, ondan sonra okullar mı açılacak, mağazalar mı açılacak bunların hepsi tek tek değerlendirilecek" ifadelerini kullandı.