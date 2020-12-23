Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenli olarak gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantılarının ardından koronavirüs mücadelesinde gelinen noktayı açıklıyor. Bugün yapılması planlanan Korovirüs Bilim Kurulu toplantısının ertelendiği açıklandı.

KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANTISI NEDEN ERTELENDİ? KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bu akşam yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ertelendiği bildirildi. Toplantı yarın saat 17.00'de yapılacak. Toplantının neden ertelendiğine ilişkin henüz bir açıklama yok.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı yarına ertelenmiştir. 24 Aralık Perşembe günü saat 17:00’de gerçekleştirilecek olan Bilim Kurulunun ardından saat 19:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacaktır." denildi.