Dünya spor camiası şok koronavirüs haberleri ile çalkalanmayı sürdürüyor. Türkiye’de son olarak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yönetici Abdürrahim Albayrak’ın virüs testinin pozitif çıkmasıyla çalkalanırken dünya genelinde 60’ın üzerinde spor insanı COVID-19 ile mücadele ediyor. Basketbol oyuncusundan futbolcusuna boksörüne kadar her daldaki sporun aktörlerini esir alan koronavirüs dünya genelindeki camiayı tedirgin ediyor.

Binlerce insanın yan yana izlediği dev müsabakalar da virüsün yayılma riski nedeniyle peş peşe iptal edilirken federasyonlar ise bu konuda geç karar almaları nedeniyle eleştiriliyor. Zira krizin en ağır şekilde hasar verdiği İtalya’da virüsün ilk yayılmasının bir futbol müsabakasından patlak verdiği düşünüyor.

Türkiye’de maçlar seyircisiz oynanma kararı çıksa da liglerin ertelenme kararının Futbol Federasyonu tarafından zamanında alınmamış olması da yoğun bir eleştiri bombardımana tutulmalarına neden oluyor. Peki dünyada hangi organizasyonlar iptal oldu? Hangi dünyaca ünlü spor insanları koronavirüs kaparak mücadele veriyor? İşte tüm bu soruların yanıtı Can Baytak’ın hazırladığı grafik haberimizde…

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