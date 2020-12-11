Güney Koreli efsane yönetmen Kim Ki-duk, korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Sinemaseverler Kim Ki-duk'un hayatını araştırıyor. Kim Ki-duk kimdir? İşte Kim Ki-duk filmleri

KİM Kİ-DUK KİMDİR?

Kim Ki-Duk, 20 Aralık 1960'ta Güney Kore Bonghwa'da Kyungsang'ın kuzeyindeki bir taşra köyünde doğdu. Oldukça yaramaz bir çocuk olan Kim, 9 yaşına geldiğinde ailesiyle birlikte Seoul'e taşındı. Burada tarım eğitimi veren bir okula göderildi. Fakat maddi yetersizlikler yüzünden okuldan ayrılıp fabrikalarda işçi olarak çalışmaya başladı. 20 yaşına geldiğinde deniz kuvvetlerine katıldı. Askeri hayata çok çabuk uyum sağlayan Kim, 5 yıl çavuş olarak görev yaptı. Bu askeri tecrübeleri ona insan ilişkileri ve karakter analizi açısından zengin bir birikim sağladı.

1990 ' da bir uçak bileti alabilecek kadar para biriktirip, sanat eğitimi almak için Fransa'ya taşındı. Geçimini, kendi resimlerini satarak kazanıyordu.

1993'te tekrar Kore'ye dönen yönetmen, film senaryosu yazmaya başladı ve bir yarışmada iki senaryosu birden ödül kazandı.

Kim Ki-Duk'un film kariyeri diğer yönetmenlerinkinden farklı başladı. Hiçbir zaman sinema eğitimi almadı ve hiçbir zaman başka bir yönetmenin yanında asistanlık yapmadı. Hiç kimsede görülmeyen bakış açısı ve kendine has hikâye anlatma tekniği buradan gelmektedir.

Kim, 1996 yılında küçük bütçeli Timsah adlı filmiyle ilk sinema deneyimine başladı. Hiçbir sinema eğitimi almayan Kim bu filmi ile Koreli film eleştrimenlerinden ağır eleştiriler aldı. 2004 yılında Fedakar Kız film ile Berlin Uluslararası Film Festivali'nde, Boş Ev filmi ile de Venedik Film Festivali'nde En iyi yönetmen ödüllerini aldı. 2011 yılında Arirang film ile Cannes Film Festivali'nin Un Certain Ödülleri bölümünde en iyi film ödülünü aldı

KİM Kİ-DUK ÖDÜLLERİ

En İyi Yönetmen, Fedakar Kız, Berlin Uluslararası Film Festivali (2004)

En İyi Yönetmen Boş Ev, Venedik Film Festivali (2004)

En İyi Film, Arirang, Cannes Film Festivali, Un Certain Regard (2011)

Altın Aslan Pietà, Venedik Film Festivali (2012)

KİM Kİ-DUK FİLMLERİ