25 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı. En güncel koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 837 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 230 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti. İşte son dakika corona vaka sayısı...
26 Temmuz korona vaka sayısı tablosu ise Sağlık Bakanlığı tarafından saat 19.00'da açıklanacak.
25 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI
TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 463 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 383 oldu.
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 63,44, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 36,19 olarak gerçekleşti.
En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu.
En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.
BAKAN KOCA'DAN UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Bu durum hastaneye yatışlara da yansıyabilir. Bundan korunmanın yolu tedbirlere uymak ve aşı olmak. Vakit kaybetmeyin aşınızı olun. Tedbirden taviz vermeyin." ifadesini kullandı.
Koca, akşam saatlerinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugünkü vaka sayısının 12 bin 381 olduğunu anımsatarak şu ifadeleri kullandı:
"Yeni vaka sayıları, bildiğimiz gibi ortalama 1 hafta önceki temaslardan kaynaklanıyor. Bu demektir ki, yakın günlerde, halen salgın şartlarında yaşadığımızı, bugünkü sonuca yol açacak düzeyde unuttuk. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dö
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