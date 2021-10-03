Korona tedavisi gören 20 aylık bebekten acı haber!

DHA

Batman´da öğretmenlik yapan Fatma Acar, 20 aylık kızı Betül Ayla Acar ile birlikte koronavirüse yakalandı. Fatma Acar hastalığı yendi, kızı Betül Ayla ise 18 gün önce Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

DHA'nın haberine göre, 10 gün önce de durumu ağırlaşan ve entübe edilen Betül Ayla Acar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Betül Ayla'nın hastane morgundan alınan cansız bedeni, gözyaşlarıyla Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Ayrıca, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Covid-19 teşhisi konulan iki bebeğin daha tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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