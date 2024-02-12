'Köroğlu' balesi seyirciyle buluştu

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“Köroğlu” balesi, Köroğlu'nun cesareti, aşkı ve halkına olan bağlılığı, koreograf Erhan Güzel ve Gökçe Sönmemiş'in özgün yaratıcılığıyla sahnede hayat buluyor. Proje, Köroğlu destanının modern bir yorumunu sunmayı amaçlayarak, Türk kültürü ve tarihini dansın evrensel dili aracılığıyla anlatmaya odaklanıyor. Müziklerini Ceren Türkmenoğlu'nun bestelediği, orkestra şefliğini Erberk Eryılmaz'ın yaptığı projede, kostüm tasarımını Barbaros Şansal, ışık tasarımını Gökçe Sönmemiş, sahne tasarımını Coşku Türkel ve medya tasarımını Dilan Bozyel ve Ecem Ulubaş üstleniyor.

Eser sorumlusu ise Bahadır Ovacıklı. Köroğlu rolünde Mehmet Nuri Arkan, Telli Nigâr rolünde Deniz Kılınç Tunçeli, Kurt Ali rolünde Erhan Güzel, Bolu Beyi rolünde Yücel Emre Kaynarsu’nun yer aldığı “Köroğlu” balesinde ayrıca; Bahadır Ovacıklı, Berkay Saraçoğlu, Mustafa Çağatay Özmen, Olcay Tunçeli, Ece Süzgen, Ege Timoçin, Elenay Bacı, Eyşan Duru Uztürk, İlayda Ulaş, Nehir Taşçı, Sena Önel, Zeynep Melek Yaşar, Zeynep Sude Taşdelen, Agit İşcan, Civan Kutluay, Efe Pişkin, Murat Gazi Öztekin, Necmettin Efe Tezel ve Serkan Öztürk rol alıyor.

İBB Kültür’ün desteğiyle ilk kez bale sahnesine taşınıyor! Projesini Erhan Güzel’in, koreografisini Erhan Güzel ve Gökçe Sönmemiş’in üstlendiği “Köroğlu” balesinin prömiyeri 11 Şubat Pazar akşamı Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda gerçekleşti. Biletleri haftalar öncesinden tükenen balenin prömiyeri; Boran Kuzum, Deniz Çakır, İlker Ayrık ve Şükran Güzeliş’in aralarında bulunduğu sanat dünyasından çok sayıda ismin katılımıyla gerçekleşti.

İBB’nin Köroğlu’nun hikayesini gelecek nesillere aktararak, sanatın ve kültürün gelişimine katkıda bulunmayı hedeflediği “Köroğlu” balesi Nisan ayı sonuna kadar, dokuz gösterimle, İstanbul’un farklı mekanlarında sahnelenecek. Bale, 18 Şubat’ta İBB Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi’nde matine ve suare olarak, 25 Şubat’ta İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde, 3 Mart’ta İBB Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi’nde matine ve suare olarak, 10 Mart ve 7 Nisan’da ise CRR Konser Salonu’nda matine ve suare olmak üzere toplam dokuz gösterimle seyirciyle buluşacak.

“Köroğlu” balesinin kültür merkezlerindeki gösterimlerine ait ücretsiz biletler İstanbul Senin uygulamasından, CRR Konser Salonu’ndaki gösterimlerine ait biletler ise Biletix’ten temin edilebilir.