Korkunç şüphe! Erkek arkadaşının silahıyla vuruldu

İddiaya göre, merkez Karaköprü ilçesinde Ş.G. ve kız arkadaşı Hasret Tutal (33), bulundukları otomobilin içinde tartışmaya başladı.

AA'da yer alan habere göre, tartışma sırasında Ş.G'nin elindeki silahın ateş alması sonucu Tutal vuruldu. Ağır yaralanan Tutal, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayı polis ve sağlık ekiplerine haber veren Ş.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.