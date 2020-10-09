Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, İstanbul Bağcılar ilçesine bağlı Çınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda şehir magandası, eski eşiyle sokak ortasında tartışırken onu korkutmak amacıyla silahını çıkarıp ateş etmeye başladı. Saldırıya uğrayan eski eş kaçmayı başarıp yaralanmadan bir apartmana sığındı. Ancak silahtan çıkan mermilerden ikisi duvara isabet ederken, birisi o sırada balkonda çamaşır asan Hatice Boğa’nın başına isabet etti.

Olayın ardından saldırgan olay yerinden kaçarken, başından vurulan Hatice Boğa ise hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. Edinilen bilgilere göre mermi halen kafasında çıkartılamadı durumu ciddiyetini koruyor.

Emniyet ekipleri ise saldırganı arıyor.