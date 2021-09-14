Körfezi kirleten gemiye şoke eden ceza!

AA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, denetimler sırasında Derince'deki Safiport Limanı mevkiinde bulunan "Porada" isimli gemiden İzmit Körfezi'ne petrol türevi madde döküldüğünü belirledi.

HİDROLİK YAĞI DENİZE SIZDI

AA'da yer alan habere göre yapılan incelemelerde, geminin ambar kapağının hidrolik sisteminde hortumun patlaması sonucu hidrolik yağın denize sızdığı tespit edildi.

GEMİNİN ÇEVRESİNE BARİYER ÇEKİLDİ

Petrol türevi maddenin yayılmasını önlemek için geminin etrafına bariyer çekildi.

İzmit Körfezi'nde kirliliğe neden olan gemiye 1 milyon 286 bin 440 lira para cezası verildi.