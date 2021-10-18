Dehşet üzerine dehşet! Karısı uyuyordu!

Mersin'in, Toroslar ilçesi Halkent Mahallesi'nde sabah saatlerinde kelimenin tam anlamıyla insanın kanını donduran bir olay meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre, Fettah Çağlar (47), eşi Hadika Çağlar'ı (39) uyurken bıçakladı. Çağlar, daha sonra üçüncü kattaki daireden atladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, Fettah Çağlar ile eşi Hadika Çağlar'ın öldüğünü belirledi.

4 çocukları olan çiftin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.