Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ömer Bilkan Şahin epilepsi hastasıydı! Üvey baba değil cani | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Ömer epilepsi hastasıydı... Üvey baba değil cani!

        Mersin'de, epilepsi hastası 20 yaşındaki Ömer Bilkan Şahin, geçirdiği nöbetin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ön incelemede ilaçlarını kullanmadığı belirlenen Şahin'in yakınlarının suçladığı üvey baba 39 yaşındaki Şükrü Ü. tutuklandı. Üvey babanın, gencin ilaçlarını almadığı ve şiddet uyguladığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 08:13 Güncelleme: 02.04.2025 - 09:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ömer epilepsi hastasıydı... Üvey baba değil cani!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Yüksek Mahalle'de ailesiyle birlikte yaşayan epilepsi hastası Ömer Bilkan Şahin (20), saat 02.00 sıralarında nöbet geçirdi. Ailesinin ihbarıyla adrese sevk edilen sağlık görevlileri, Şahin'i ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürdü.

        UZUN SÜREDİR İLAÇ KULLANMADIĞI BELİRLENDİ

        Ömer Bilkan Şahin, 20 yaşındaydı.
        Ömer Bilkan Şahin, 20 yaşındaydı.

        DHA'daki habere göre Şahin, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Hastanede yapılan ön incelemede Şahin'in uzun süredir ilaçlarını kullanmadığı belirlendi.

        ÜVEY BABA, İLAÇLARI ALMAYIP ŞİDDET UYGULAMIŞ

        Yakınları, üvey baba Şükrü Ü.'nün Şahin'in tedavisinde kullanılan ilaçlarını bilinçli bir şekilde almadığını, sık sık şiddet uyguladığını öne sürdü. Bunun üzerine polis, Şahin ile aynı evde yaşayan üvey baba Şükrü Ü.'yü gözaltına aldı.

        CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

        Otopsisinin ardından yakınları tarafından alınan Şahin'in cenazesi, mahalle sakinleri ve komşularının katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Türbe Mezarlığı'nda defnedildi.

        ÜVEY BABA TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şükrü Ü., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mersin
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meyve bıçaklı dehşet! Katilini masaya davet etti!
        Meyve bıçaklı dehşet! Katilini masaya davet etti!
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Trump'ı protesto etmek için 25 saat konuştu
        Trump'ı protesto etmek için 25 saat konuştu
        Kupada derbi heyecanı! İşte ilk 11'ler
        Kupada derbi heyecanı! İşte ilk 11'ler
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Baba ile oğul kavgası cinayetle bitti!
        Baba ile oğul kavgası cinayetle bitti!
        G.Saray'da hedef yarı final!
        G.Saray'da hedef yarı final!
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!
        Ömer epilepsi hastasıydı... Üvey baba değil cani!
        Ömer epilepsi hastasıydı... Üvey baba değil cani!
        Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
        Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
        Rusya son yılların en büyük askere alımına hazırlanıyor
        Rusya son yılların en büyük askere alımına hazırlanıyor
        Soğuk algınlığı vardı... 22 yaşındaydı... Tedavi olmaya gitti öldü!
        Soğuk algınlığı vardı... 22 yaşındaydı... Tedavi olmaya gitti öldü!
        Bakan Bolat'tan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Bolat'tan Habertürk'e açıklamalar
        Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
        Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
        Boykot çağrısına peş peşe tepkiler
        Boykot çağrısına peş peşe tepkiler
        'Hukuk tanımaz tarz tarihte karşılığını bulacak'
        'Hukuk tanımaz tarz tarihte karşılığını bulacak'
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        ABD Adalet Bakanı'ndan Tesla saldırılarına sert yanıt
        ABD Adalet Bakanı'ndan Tesla saldırılarına sert yanıt
        Küçük seslere duyulan büyük hassasiyetin sebebi...
        Küçük seslere duyulan büyük hassasiyetin sebebi...
        Bu restoranın özelliğini bilmeden giden şaşıp kalıyor!
        Bu restoranın özelliğini bilmeden giden şaşıp kalıyor!
        Habertürk Anasayfa