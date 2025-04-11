Korkunç olay kamerada! Öldüren test sürüşü!
İstanbul'da motosiklet tamircisi Hüseyin Duru, motosikletle test sürüşü yaptığı sırada dengesini kaybetmesi üzerine yere düşerek sürüklendi. Park halindeki otomobile çarparak duran Hüseyin Duru olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
İstanbul Bağcılar'da yürek yakan olay dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi 729. Sokak'ta meydana geldi.
MOTOSİKLETLE TEST SÜRÜŞÜ YAPACAKTI
DHA'da yer alan habere göre motosiklet tamirciliği yapan Hüseyin Duru, bir motosiklet ile test sürüşüne çıktı.
SÜRÜKLENİP DURAN ARACA ÇARPTI
Seyir halindeyken dengesini kaybederek yere düşen Duru, sürüklenerek otomobile çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık ekibinin kontrollerinde, Hüseyin Duru'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
DEHŞET ANI KAMERADA
Kaza anı, sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.