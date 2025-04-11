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        Haberler Gündem 3. Sayfa Feci kaza kamerada! Hüseyin Duru'yu öldüren test sürüşü | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Korkunç olay kamerada! Öldüren test sürüşü!

        İstanbul'da motosiklet tamircisi Hüseyin Duru, motosikletle test sürüşü yaptığı sırada dengesini kaybetmesi üzerine yere düşerek sürüklendi. Park halindeki otomobile çarparak duran Hüseyin Duru olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 09:52 Güncelleme: 11.04.2025 - 13:01
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        Korkunç olay kamerada! Öldüren test sürüşü!
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        İstanbul Bağcılar'da yürek yakan olay dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi 729. Sokak'ta meydana geldi.

        MOTOSİKLETLE TEST SÜRÜŞÜ YAPACAKTI

        DHA'da yer alan habere göre motosiklet tamirciliği yapan Hüseyin Duru, bir motosiklet ile test sürüşüne çıktı.

        SÜRÜKLENİP DURAN ARACA ÇARPTI

        Seyir halindeyken dengesini kaybederek yere düşen Duru, sürüklenerek otomobile çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Sağlık ekibinin kontrollerinde, Hüseyin Duru'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        DEHŞET ANI KAMERADA

        Kaza anı, sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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