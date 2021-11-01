İ.K. idaresindeki 06 VPA 76 plakalı tır, Alparslan Türkeş Bulvarı Eski Sanayi Kavşağı'nda manevra yaptığı sırada dorsesi kaldırımda bekleyen Ali Sağlam'a (59) çarptı.

AA'nın haberine göre, vatandaşa çarptığını görmeyen sürücü yoluna devam etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Sağlam, kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Sürücü İ.K. ise polis ekiplerince kent merkezinde gözaltına alındı.