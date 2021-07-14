Çekiçli vahşet! Tekstilci kan dondurdu

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, tekstil atölyesi sahibi, alacak verecek meselesi yüzünden atölyeye çağırdığı restoran sahibi kardeşlerden birini çekiçle, diğerini de tabancayla vurarak öldürürken, arkadaşlarını ise yaraladı. Öldürdüğü şahısların ellerini bağlayıp halıya saran cani, kaçarak kayıplara karıştı.
Dün meydana gelen korkunç olay iddiaya göre, bir binanın alt katında restoran işleten Osman T., Mehmet T. kardeşler ile binanın üst katında tekstil atölyesi işleten kimliği belirsiz şahıs arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Bir süre sonra iflas eden tekstil atölyesi sahibi, atölyeye gelerek restoran işleten kardeşleri teker teker yukarıya çağırmaya başladı.
ÇEKİÇ VE TABANCA İLE KAN DONDURDU
Kimliği belirsiz tekstil atölyesi işleten şahıs, alacak verecek meselesini konuşmak için restoran işleten Osman T.'yi atölyeye çağırdı. Burada tekstil atölyesi sahibi, Osman T.'yi çekiçle vurarak öldürdü. Cani, Osman T.'nin ellerini bağlayıp, başına poşet geçirdikten sonra halıya sararak, bu defa kardeşlerden Mehmet T.'yi çağırdı. Mehmet T., tekstil atölyesinin sahibinin çekiçle saldırması üzerine kaçmaya çalıştı. Tekstil atölyesi sahibi yanında getirdiği tabancayı çıkartarak Mehmet T.'yi de vurarak öldürdü.
KARDEŞLERİN ARKADAŞLARINI DA AĞIR YARALADI
Mehmet T.'yi de öldüren tekstil atölyesi sahibi, bu defa da Volkan Ç.'yi çağırdı. Atölyeye çıkan Volkan Ç.'ye de cani, çekiçle saldırdı. Bunun üzerine pencereye çıkan Volkan Ç., çevreye bağırarak polisi aramalarını istedi. Tekstil atölyesi sahibi, Volkan Ç.'yi de tabancayla vurarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise yaralı Volkan Ç.'yi hastaneye kaldırdı. Atölyede inceleme yapan polis öldürülen kardeşleri elleri bağlı, kafasına poşet geçirilip halıya sarılı bir şekilde buldu. Polis ekipleri kaçan şüpheli şahsı yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.
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