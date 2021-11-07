Miras kavgasında ağabeyini öldürdü!

Alınan bilgiye göre, İsmail Ç. (59) ile ağabeyi Kadir Ç. (62), miras paylaşımı nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine evinden av tüfeğini getiren İsmail Ç, ağabeyine ateş açtı.

AA'da yer alan habere göre, göğsünden vurulan Kadir Ç. hayatını kaybederken olay yeri yakınında bulunan ve saçmaların isabet ettiği Kadriye G. (64) yaralandı.

Hayatını kaybeden Kadir Ç.

Gördes Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine sevk edilen kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan İsmail Ç.

İsmail Ç, olayda kullandığı ruhsatsız tüfekle jandarma tarafından gözaltına alındı.