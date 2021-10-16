Korku – gerilimde en iyi 10 devam filmi

10. ÖLÜM GÜNÜN KUTLU OLSUN 2 (2018)

(Happy Death Day 2U)



İlk film, 2017'de düşük bütçesi ve tanınmamış genç oyuncularına karşın gişelerde başarılı bir sonuç elde etmişti. ‘Bugün Aslında Dündü’den esinlenen bir hikâyesi vardı. Üniversite öğrencisi Tree (Jessica Rothe), cinayete kurban gittiği bir günün içinde sıkışıp kalıyor ve çıkış yolu arıyordu. Tree, tıpkı ‘Bugün Aslında Dündü’nün ana karakteri Phil gibi daha iyi bir insan olma konusunda önemli adımlar atıyor ve cinayete kadar uzanan olaylar zincirini değiştirmesini başarıyordu.

Devam filmi ise Ryan'ın hikâyesi gibi başlıyor. Ryan (Phi Vu), arkadaşlarıyla birlikte laboratuvarda zamanı moleküler düzeyde yavaşlatmaya çalışan bir makine üzerinde çalışıyor. Ryan, bebek maskeli bir katil tarafından öldürülüp yeniden aynı güne uyanınca, hikâye ilk filmin ana karakteri Tree ve erkek arkadaşı Carter'a bağlanıyor. Tree, Ryan'a yardım etmek isterken makinenin çalışmasıyla birlikte yeniden ilk filmdeki güne dönüyor ama kısa sürede, çoklu evrenlerden birinde olduğunu anlıyor. Ryan ve arkadaşlarıyla birlikte makineyi yeniden çalıştırarak “kendi orijinal evreni”ne dönmek isterken, bir yandan da ilk filmdeki cinayetlere yol açan olayları değiştirmek için çaba gösteriyor. İlkine göre daha iyi bulduğum filmde yönetmen Christopher Landon, komedi dozunu artırıp korku gerilim sahnelerinin oranını düşürürken filmi bir bilimkurguya çevirmekten kaçınmıyor. İlk filmde Tree'nin neden aynı günü yaşadığı sorusuna verilen açık bir yanıt yoktu. Burada ise Ryan ve iki arkadaşının icat ettiği makine üzerinden zaman döngüsü ve paralel evren yolculukları, hikâyenin en önemli unsurları haline geliyor.