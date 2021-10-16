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Korku – gerilimde en iyi 10 devam filmi

‘Cadılar Bayramı Öldürür’ (Halloween Kills) filminin gösterime girdiği hafta sinema tarihinin, korku gerilim türündeki en iyi devam filmlerini hatırladık. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar’ın yazısı.

16.10.2021 - 00:14 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT
HABERTURK.COM

  • 10. ÖLÜM GÜNÜN KUTLU OLSUN 2 (2018)
    (Happy Death Day 2U)

    İlk film, 2017'de düşük bütçesi ve tanınmamış genç oyuncularına karşın gişelerde başarılı bir sonuç elde etmişti. ‘Bugün Aslında Dündü’den esinlenen bir hikâyesi vardı. Üniversite öğrencisi Tree (Jessica Rothe), cinayete kurban gittiği bir günün içinde sıkışıp kalıyor ve çıkış yolu arıyordu. Tree, tıpkı ‘Bugün Aslında Dündü’nün ana karakteri Phil gibi daha iyi bir insan olma konusunda önemli adımlar atıyor ve cinayete kadar uzanan olaylar zincirini değiştirmesini başarıyordu.
    Devam filmi ise Ryan'ın hikâyesi gibi başlıyor. Ryan (Phi Vu), arkadaşlarıyla birlikte laboratuvarda zamanı moleküler düzeyde yavaşlatmaya çalışan bir makine üzerinde çalışıyor. Ryan, bebek maskeli bir katil tarafından öldürülüp yeniden aynı güne uyanınca, hikâye ilk filmin ana karakteri Tree ve erkek arkadaşı Carter'a bağlanıyor. Tree, Ryan'a yardım etmek isterken makinenin çalışmasıyla birlikte yeniden ilk filmdeki güne dönüyor ama kısa sürede, çoklu evrenlerden birinde olduğunu anlıyor. Ryan ve arkadaşlarıyla birlikte makineyi yeniden çalıştırarak “kendi orijinal evreni”ne dönmek isterken, bir yandan da ilk filmdeki cinayetlere yol açan olayları değiştirmek için çaba gösteriyor. İlkine göre daha iyi bulduğum filmde yönetmen Christopher Landon, komedi dozunu artırıp korku gerilim sahnelerinin oranını düşürürken filmi bir bilimkurguya çevirmekten kaçınmıyor. İlk filmde Tree'nin neden aynı günü yaşadığı sorusuna verilen açık bir yanıt yoktu. Burada ise Ryan ve iki arkadaşının icat ettiği makine üzerinden zaman döngüsü ve paralel evren yolculukları, hikâyenin en önemli unsurları haline geliyor.

  • 9. ANNABELLE: KÖTÜLÜĞÜN DOĞUŞU (2017)
    (Annabelle: Creation)

    İlk olarak “Korku Seansı”nda (The Conjuring - 2013) karşımıza çıkmıştı oyuncak bebek Annabelle. Kötülük taşıyan nesnelerin saklandığı Warren Müzesi’nin en ürpertici parçasıydı. 2014’te kendi adını taşıyan ilk “solo filmi”nde kötü bir güç tarafından nasıl ele geçirildiğini öğrenmek üzere 1960’lı yıllara kadar gitmiştik. Bu kez daha eskilere, oyuncağın yapıldığı günlere kadar uzanıyor ve daha ilk sahnede Annabelle’in tamamlanıp kutusuna konmasına tanık oluyoruz. Annabelle, henüz masum bir oyuncak bebek. Şehir dışında büyük bir evde yaşayan oyuncakçı Samuel Mullins (Anthony Lapaglia) ve Esther Mullins (Miranda Otto), küçük kızları Bee ile mutlu bir hayat sürdürüyorlar. Ta ki, Bee bir kaza sonucunda hayatını kaybedene kadar... Olaydan 12 yıl sonra aynı eve, 6 yetim kız ve bir rahibeyle birlikte giriyoruz. Samuel Mullins, evi yetimlerin kalacağı şekilde düzenlemiş durumda. Kızların gözünden baktığımızda Samuel sessiz, garip bir adam. Eşi ise odasından çıkmayan gizemli ve yatalak bir kadın. Bir de kaybettikleri küçük kızın kilitli odası var... Peki ya Annabelle? Önceleri ortalıkta görünmese de bir süre sonra varlığını hissettirmeye başlıyor. 15 milyon dolarlık bütçeli film, seyirciyi korkutmayı başarırken, 306 milyon doları aşan hasılatıyla yapımcılarının yüzünü güldürmüştü.

  • 8. CADILAR BAYRAMI (2018)
    (Halloween 2018)

    John Carpenter'ın ilk filminden 40 yıl sonra gösterime giren “Cadılar Bayramı”nda Laurie Strode ile Michael Myers bir kez daha karşı karşıya geliyor. Yeni nesil seyircinin, ilkini değil bu filmi tercih edeceği kesin. Çünkü her şeyiyle daha kanlı, daha sert ve hızlı... Zaten çağdaş korku sineması, başta şiddet olmak üzere her şeyin “fazla fazla” kullanıldığı bir tür değil mi? David Gordon Green’in yönettiği yeni “Halloween” de seyircinin beklentilerine ihanet etmiyor, ne gerekiyorsa yapıyor. Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), insanlardan uzaklaşmış yarı meczup bir paranoyak olarak, kale haline dönüştürdüğü evinde Myers'in dönüşünü bekliyor. Myers de onu fazla bekletmiyor. Yolculuk ettiği cezaevi nakil otobüsünden firar ediyor ve doğduğu kasaba Haddonfield'e doğru ilerliyor. İlk filmde akıl hastanesinden kaçan Myers'in peşine düşenler arasında Doktor Loomis de vardı. Dr. Loomis'in yerini bu filmde Haluk Bilginer'in oynadığı Dr. Sartain alıyor. Myers'ı ve onu hastalıklı zihnini takıntı haline getirmiş Sartain, filmin önemli karakterlerinden biri.

  • 7. DOKTOR UYKU (2019)
    (Doctor Sleep)

    Stephen King'in, 1977’de yayımlanan romanı ‘The Shining’in 1980’de yönetmen Stanley Kubrick tarafından gerçekleştirilen uyarlaması, eleştirmenlere göre sinema tarihinin en iyi korku filmlerinden biri olarak kabul edildi. King, 2013 tarihli romanı ‘Doctor Sleep’te, ‘The Shining’de ‘pırıltılı’ küçük bir çocuk olarak karşımıza çıkan Dan Torrance’ın yetişkinlik döneminde geçen bir hikâye anlatıyordu. Devam romanının Mike Flanagan tarafından uyarlanıp yönetilen uyarlaması, Kubrick’in filminin yanında sönük kalsa da seyircileri memnun etmeyi başardı. Özellikle Overlook Oteli'ne dönüş, gerçekten heyecan vericiydi. Boş koridorlar, kapıların ardındaki tekinsiz karanlık, tenha bar, ikizler, bahçedeki labirent ve otelin içinde sürekli tekerrür eden geçmiş... Overlook Oteli 39 yıl sonra bile hâlâ ürpertici bir yer olmayı sürdürüyordu. Korku gerilim türünde son yıllarda seyrettiğimiz ucuz ve kötü filmler arasında “Doktor Uyku”nun oyunculuk, çekim ve görsel kalitesiyle onların çoğuna fark attığı kesin.

  • 6. VAHŞET (1987)
    (Evil Dead 2)

    1981'de düşük bütçeyle çekilen ''The Evil Dead''de (Şeytanın Ölüsü) toprağın altından çıkan ölüler, seyirciyi korkuttukları kadar eğlendirmiş, hatta güldürmüşlerdi. Yönetmen Sam Raimi, ilkinden 6 yıl sonra mizahı bilinçli olarak daha da ön plana çıkarıyor. Bütçesi ilk filme oranla daha yüksek olması rağmen seyirciyi eğlendiren ucuz ve bayağı estetikten vazgeçmiyor. ''Gerilimsiz korku komedi''yi, mide bulandırıcı ve kanlı bir şiddetle buluşturan film, dipten dibe ''öteki'' korkusuyla dalga geçiyor ve yarattığı korku şenliğiyle türün meraklılarını yakalamasını biliyor. Başrolde ise ‘Evil Dead’ deyince akla gelen ilk isim olan Bruce Campbell var… Türkiye’de ‘Vahşet’ adıyla 1988 yılında vizyona girmişti.

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