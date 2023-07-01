NE OLMUŞTU?
Dünya Bankası'ndan emekli olan ekonomist Korhan Berzeg, tatil için geldiği Balıkesir'in Gönen ilçesinde 15 gün önce köpeğiyle yürüyüşe çıktıktan sonra kayboldu.
Görgü tanıklarının ifadelerine başvurup, bölgedeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, Berzeg'e ait herhangi bir iz bulamadı. Arama çalışmaları, Berzeg'in kaybolduğu düşünülen bölgede devam ediyor.
ABD'de Dünya Bankası'nda uzun süre ekonomi uzmanı olarak görev yaptıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada´da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında tatil için eşi İngiliz uyruklu Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen'in kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi.