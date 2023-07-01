Dünya Bankası'ndan emekli olan ekonomist Korhan Berzeg, tatil için geldiği Balıkesir'in Gönen ilçesinde 15 gün önce köpeğiyle yürüyüşe çıktıktan sonra kayboldu. Kendisinden bir daha haber alınamayan Korhan Berzeg'i (83) mahalle halkından Şaban Çam'ın gördüğünü iddia etmesi üzerine ekipler bu yönde seferber oldu. Arama çalışmaları son hızıyla devam ederken "Korhan Berzeg bulundu mu? Ekonomist Korhan Berzeg kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?" soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte tüm detaylar…