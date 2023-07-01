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Korhan Berzeg bulundu mu? Ekonomist Korhan Berzeg kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

Dünya Bankası'ndan emekli olan ekonomist Korhan Berzeg'in kaybolması ülke gündemine oturdu. Tatil için geldiği Gönen'de kaybolan ekonomist Korhan Berzeg 15 gündür bulunamıyor. Arama çalışmaları sürerken, bir kişinin Berzeg'i gördüğünü iddia etmesi üzerine Korhan Berzeg bulundu mu?" sorusu gündeme geldi. Peki, Ekonomist Korhan Berzeg kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? İşte tüm detaylar…

Giriş: 01.07.2023 - 20:19 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Dünya Bankası'ndan emekli olan ekonomist Korhan Berzeg, tatil için geldiği Balıkesir'in Gönen ilçesinde 15 gün önce köpeğiyle yürüyüşe çıktıktan sonra kayboldu. Kendisinden bir daha haber alınamayan Korhan Berzeg'i (83) mahalle halkından Şaban Çam'ın gördüğünü iddia etmesi üzerine ekipler bu yönde seferber oldu. Arama çalışmaları son hızıyla devam ederken "Korhan Berzeg bulundu mu? Ekonomist Korhan Berzeg kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?" soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte tüm detaylar…

  • KORHAN BERZEG KİMDİR?

    Korhan Berzeg, 1940 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. İTÜ'de profesör olarak ekonomi üzerine öğretim üyeliği yaptı. Daha sonra ABD'ye giderek Dünya Bankası'nda görev yapıp emekli oldu. Korhan Berzeg aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in üniversitede hocasıydı. Son 1 yıldır İstanbul'da Büyükada'da yaşıyor.

  • KORHAN BERZEG BULUNDU MU?

    17 Haziran'da, Angela Berzeg kahvaltı hazırlarken köpeğiyle yürüyüş yapmak için evden ayrılan Korhan Berzeg, geri dönmedi. Cep telefonunu evde bırakan eşi geri dönmeyince Angela Berzeg, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

    Hayatından endişe edilen Korhan Berzeg'i arama çalışmaları, bastırılan kayıp ilanlarıyla devam ediyor.

  • NE OLMUŞTU?

    Dünya Bankası'ndan emekli olan ekonomist Korhan Berzeg, tatil için geldiği Balıkesir'in Gönen ilçesinde 15 gün önce köpeğiyle yürüyüşe çıktıktan sonra kayboldu.

    Görgü tanıklarının ifadelerine başvurup, bölgedeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, Berzeg'e ait herhangi bir iz bulamadı. Arama çalışmaları, Berzeg'in kaybolduğu düşünülen bölgede devam ediyor. 

    ABD'de Dünya Bankası'nda uzun süre ekonomi uzmanı olarak görev yaptıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada´da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında tatil için eşi İngiliz uyruklu Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen'in kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi.

  • 17 Haziran'da, Angela Berzeg kahvaltı hazırlarken köpeğiyle yürüyüş yapmak için evden ayrılan Korhan Berzeg, geri dönmedi. Cep telefonunu evde bırakan eşi geri dönmeyince Angela Berzeg, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

    İhbarla bölgeye, AFAD, AKUT ekipleriyle Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı komando timleri sevk edildi. Çalışmalara Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (GÖNDAK), STK'lar ve köylüler ile çevre illerden gelen sivil arama kurtarma ekipleri ve Bursa'daki dağcı grupları da katıldı.

  • JAK VE JASAT EKİPLERİ DESTEK VERDİ

    Berzeg için başlatılan arama çalışması 14'üncü günde de devam etti. Ankara'dan özel olarak görevlendirilen, Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin de katıldığı çalışmalara, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri de istihbari destek verdi.

  • Geçen günlerde İHA ve ısıya duyarlı termal kameralı dronlarla arazide arama çalışması yapıldı. Dün sabah saatlerinde Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı 15 kişilik özel ekip ve 2 kadavra arama köpeği ile mağara, dağ, kanyon gibi ulaşılması zor bölgelerde arama yapan SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği, arama çalışmalarına destek verdi.

  • Arama kurtarma ekipleri ile gönüllülerden oluşan yaklaşık 60 kişilik ekibin arama çalışması sürüyor.

  • "OTURURKEN BAKTIM, KARŞIDAN KÖPEĞİYLE GELİYOR"

    Kendisinden bir daha haber alınamayan Korhan Berzeg'i (83) mahalle halkından Şaban Çam'ın gördüğünü iddia etmesi üzerine ekipler bu yönde seferber oldu.

  • Armutlu kırsal mahallesinde arama kurtarma çalışmaları devam ettiği sırada merkez Tırnavo Mahallesi sakinlerinden Şaban Çam, Korhan Berzeg'i gördüğünü iddia etti.

  • Perşembe günü akşam saatlerinde Berzeg'e benzettiği birinin köpeğiyle beraber mahalleden geçtiğini iddia eden Çam, "Akşam namazından sonra köy meydanında otururken, baktım karşıdan geliyor. Yanında köpek var. İçimden 'Bu adamı arıyorlardı' dedim. Mahalleden yürüdü gitti. Sakallı ve bitkin bir haldeydi" dedi.

  • Dün akşam saatlerinde Tırnavo Mahallesi'ne yoğunlaşan ekipler, görgü tanıklarının ifadelerine başvurup, civardaki kamera görüntülerini inceledi. Yapılan çalışmalara rağmen Berzeg'e ait herhangi bir iz bulunamadı.

  • Soruşturmanın ardından arama çalışmaları, Berzeg'in kaybolduğu Armutlu Mahallesi'nde yapılmaya devam ediyor.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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