Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Koreli şarkıcılar depremzedeler için sahne aldı

        Kore Kültür Merkezi ve Kore Turizm Organizasyonu İstanbul Ofisi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü vesilesiyle ortaklaşa düzenlediği K-POP Festivali'nde elde edilen 495 bin TL depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için AFAD'a bağışlandı

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 10:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Koreli şarkıcılar depremzedeler için sahne aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde birçok ülke Türkiye'ye maddi yardımda bulunmuştu. O ülkelerden biri olan Güney Kore'nin ünlü şarkıcıları, depremzedeler için yüksek miktarlarda bağışta bulunmuştu.

        Güney Koreliler, depremlerin meydana gelmesinden 6 ay sonra da maddi desteklerine devam ediyor.

        K-Pop müziğin sevilen sanatçılarını bir araya getiren, 'Kore ve Türkiye ebedi dosttur' temalı K-Müzik Festivali, Antalya Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirildi.

        Kore Kültür Merkezi ve Kore Turizm Organizasyonu İstanbul Ofisi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü vesilesiyle ortaklaşa düzenlediği K-Müzik Festivali katılımcılara müzik, dans ve Kore kültürüyle renkli anlar yaşattı.

        K-Müzik Festivali'nde elde edilen 475 bin TL'lik gelir, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için AFAD'a bağışlandı.

        REKLAM

        Festival çerçevesinde Güney Koreli erkek grubu BtoB, yetenekli dansçılar ve vokallerden oluşan Just B, Koreli şarkıcı ve söz yazarı Adya, Güney Koreli dans grubu SDG Crew ve Koreli şarkıcı ve söz yazarı Kim Sungwon Antalya Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıktı.

        Etkinliğin başlangıcında, seyirciler, K-Turizm, K-Yemek ve K-Oyun gibi farklı K-Kültür unsurlarını keşfetme fırsatı buldu. Katılımcılar bunun yanında K-Yemek bölümünde ise Kore mutfağının lezzetlerini tamam imkanı buldu.

        "GELİRİ DEPREMZEDELERE BAĞIŞLAMAYA KARAR VERDİK"

        Kore Kültür Merkezi Genel Müdürü Kee Houng Park, konuyla ilgili şunları söyledi: Bu yıl kardeş ülkemiz Türkiye’nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü ve Kore Savaşı ateşkesinin 70'inci yıl dönümü olan yıldır. İki ülkenin yaklaşan 100'üncü yılını kutlamak amacıyla 'Kore ve Türkiye ebedi dosttur' temasıyla düzenlenen etkinlikte, K kültürü deneyimlerinden K-pop cover dans yarışmasına ve K-müzik konserine kadar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100'üncü yılını kutlamak ve Kore kültürünün cazibesini paylaşmak için çeşitli etkinlikler hazırladık. 1950'de Kore Savaşı sırasında savaşan bir Türk askeri savaşta yetim kalmış olarak görünen Koreli bir kızın saçlarını okşayıp onunla ilgilendiği görüntüsü ve 2023'te Türkiye’deki büyük deprem sırasında kurtarma faaliyetlerini gerçekleştiren Kore acil kurtarma ekibi çalışanının kurtardığı Türk bir kıza su içirdiği görüntüsünün işlendiği illüstrasyon çalışması bizi duygulandırdı. Türkiye ve Güney Kore ihtiyaç anında birbirlerine yardım eden 'gerçek dostlar' olduğundan, bu etkinlikten elde edilen tüm geliri depremden etkilenen bölgelere bağışlamaya karar verdik ve bu küçük adımların iki ülke arasında uzun yıllara dayanan dostluk ve iş birliğini daha da derinleştireceğini umuyoruz.

        “Depremde yıkılan tek şey binalar değildi”
        “Depremde yıkılan tek şey binalar değildi”
        Güney Koreli ünlülerden 25 Milyon TL 
        Güney Koreli ünlülerden 25 Milyon TL 
        Güney Koreli ünlüler bağışa devam ediyor
        Güney Koreli ünlüler bağışa devam ediyor
        Güney Kore bağışı 55 milyon TL'ye ulaştı
        Güney Kore bağışı 55 milyon TL'ye ulaştı
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Koreli şarkıcılar
        #Depremzede
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        3 ilde orman yangınları sürüyor!
        3 ilde orman yangınları sürüyor!
        Filenin Sultanları şampiyon!
        Filenin Sultanları şampiyon!
        İşçinin kıdem tazminatı eridi
        İşçinin kıdem tazminatı eridi
        İstanbul'da gölette facia! 3 kardeş yaşamını yitirdi
        İstanbul'da gölette facia! 3 kardeş yaşamını yitirdi
        Kırım Köprüsü'nde acil durum! Köprü neden önemli?
        Kırım Köprüsü'nde acil durum! Köprü neden önemli?
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde
        La Palma'da yangın: Binlerce kişi tahliye edildi!
        La Palma'da yangın: Binlerce kişi tahliye edildi!
        3 düğünün ilki İtalya'da
        3 düğünün ilki İtalya'da
        OSD'den ÖTV açıklaması
        OSD'den ÖTV açıklaması
        "Paredes'te işlem tamam"
        "Paredes'te işlem tamam"
        Göç İdaresi Başkanlığı'ndan, göçmen sayısı açıklaması
        Göç İdaresi Başkanlığı'ndan, göçmen sayısı açıklaması
        Yaşlı kadının akılalmaz sonu! 400 kilonun altında kaldı
        Yaşlı kadının akılalmaz sonu! 400 kilonun altında kaldı
        45 günde 82 kişi! Bu yerlerde suya girenler dikkat!
        45 günde 82 kişi! Bu yerlerde suya girenler dikkat!
        Fenerbahçe, Lyanco ile anlaşmaya yakın
        Fenerbahçe, Lyanco ile anlaşmaya yakın
        Para kaybetmeyi tercih etti
        Para kaybetmeyi tercih etti
        Tadic resmen açıklandı
        Tadic resmen açıklandı
        Ashley Judd Türkiye'de
        Ashley Judd Türkiye'de
        Livakovic'te mutlu son!
        Livakovic'te mutlu son!
        Ameliyatta unutulan makasla 8 ay yaşadı!
        Ameliyatta unutulan makasla 8 ay yaşadı!
        Denizde gizemli tanışma
        Denizde gizemli tanışma