Koreli şarkıcılar depremzedeler için sahne aldı

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6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde birçok ülke Türkiye'ye maddi yardımda bulunmuştu. O ülkelerden biri olan Güney Kore'nin ünlü şarkıcıları, depremzedeler için yüksek miktarlarda bağışta bulunmuştu.

Güney Koreliler, depremlerin meydana gelmesinden 6 ay sonra da maddi desteklerine devam ediyor.

K-Pop müziğin sevilen sanatçılarını bir araya getiren, 'Kore ve Türkiye ebedi dosttur' temalı K-Müzik Festivali, Antalya Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirildi.

Kore Kültür Merkezi ve Kore Turizm Organizasyonu İstanbul Ofisi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü vesilesiyle ortaklaşa düzenlediği K-Müzik Festivali katılımcılara müzik, dans ve Kore kültürüyle renkli anlar yaşattı.

K-Müzik Festivali'nde elde edilen 475 bin TL'lik gelir, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için AFAD'a bağışlandı.

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Festival çerçevesinde Güney Koreli erkek grubu BtoB, yetenekli dansçılar ve vokallerden oluşan Just B, Koreli şarkıcı ve söz yazarı Adya, Güney Koreli dans grubu SDG Crew ve Koreli şarkıcı ve söz yazarı Kim Sungwon Antalya Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıktı.

Etkinliğin başlangıcında, seyirciler, K-Turizm, K-Yemek ve K-Oyun gibi farklı K-Kültür unsurlarını keşfetme fırsatı buldu. Katılımcılar bunun yanında K-Yemek bölümünde ise Kore mutfağının lezzetlerini tamam imkanı buldu.

"GELİRİ DEPREMZEDELERE BAĞIŞLAMAYA KARAR VERDİK"

Kore Kültür Merkezi Genel Müdürü Kee Houng Park, konuyla ilgili şunları söyledi: Bu yıl kardeş ülkemiz Türkiye’nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü ve Kore Savaşı ateşkesinin 70'inci yıl dönümü olan yıldır. İki ülkenin yaklaşan 100'üncü yılını kutlamak amacıyla 'Kore ve Türkiye ebedi dosttur' temasıyla düzenlenen etkinlikte, K kültürü deneyimlerinden K-pop cover dans yarışmasına ve K-müzik konserine kadar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100'üncü yılını kutlamak ve Kore kültürünün cazibesini paylaşmak için çeşitli etkinlikler hazırladık. 1950'de Kore Savaşı sırasında savaşan bir Türk askeri savaşta yetim kalmış olarak görünen Koreli bir kızın saçlarını okşayıp onunla ilgilendiği görüntüsü ve 2023'te Türkiye’deki büyük deprem sırasında kurtarma faaliyetlerini gerçekleştiren Kore acil kurtarma ekibi çalışanının kurtardığı Türk bir kıza su içirdiği görüntüsünün işlendiği illüstrasyon çalışması bizi duygulandırdı. Türkiye ve Güney Kore ihtiyaç anında birbirlerine yardım eden 'gerçek dostlar' olduğundan, bu etkinlikten elde edilen tüm geliri depremden etkilenen bölgelere bağışlamaya karar verdik ve bu küçük adımların iki ülke arasında uzun yıllara dayanan dostluk ve iş birliğini daha da derinleştireceğini umuyoruz.