Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Hıdırağa Mahallemizde, Trakya'mızın köklü geleneklerinden biri olan şalvar gecesini büyük bir coşkuyla kutladık. Renkli görüntülere sahne olan bu güzel gecede, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularımızı bir kez daha pekiştirdik. Değerli hemşerilerimle bir arada olmak, her zaman olduğu gibi büyük mutluluk verdi. Bu kıymetli geleneklerimizi yaşatan tüm Hıdırağa Mahallesi sakinlerine başta mahalle muhtarımız Fatma Bucak olmak üzere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.