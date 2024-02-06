Kore estetiğiyle gerçekleşen inanılmaz değişim: 57 yaşındaki kadının 30 yaş gençleşme hikayesi
Bir kadın, bir dizi estetik ameliyat yaptırdıktan sonra sosyal medyada çok konuşulmaya başlandı. Şanslı talihlinin öncesi ve sonrasını gösteren bir video YouTube'da kısa sürede çok izlendi. Peki, bu kadın nasıl bu kadar gençleşti? İşte, sizin için 30 yaş gençleşen kadının hikayesi!
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Estetik alanındaki son gelişmeler yaşlanma belirtilerini tersine çevirmede bir devrim yaratıyor. Bu yenilikçi teknikler sayesinde 57 yaşındaki bir kadın, 30 yaş gençleşmiş olarak görünüyor. Kadının neredeyse herkesi şaşırtan bu dönüşümü sosyal medyada ilgi topladı. İşte, Kore estetiği sayesinde gençleşen kadına dair detaylar...
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NASIL SEÇİLDİ?
Yvie adındaki bir kadın, YouTube kanalında plastik cerrahi konulu videoları olan Kore güzellik kliniğine başvurusunu gönderdi. Çekilişi yapan doktorlardan birisi, "Şimdiye kadar çoğunlukla daha güzel olmak isteyen gençlere ameliyat yaptık ancak bu aralar doğum ve ebeveynlik sonrasında kilo alan veya yaşlanma nedeniyle yüzleri sarkan orta yaşlı kadınları arıyoruz.’’ dedi ve böylece bu çekilişte Yvie'in adı çıktı.
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BAŞVURU VİDEOSUNDA NE PAYLAŞTI?
Başvuru videosunda "Ben 57 yaşında bir kadınım ve modellerinizden biri olmak için başvuruda bulunmak istiyorum" dedi ve ''34 yaşımda olduğum bir fotoğrafımı gönderdim. Aynaya baktığımda yorgun ve bitkin göründüğüme şaşırıyorum çünkü hala o halimde gibi hissediyorum, bu yüzden o tazeliğin bir kısmını geri almak istiyorum.'' cümlelerini ekledi.
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KENDİSİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ
Sağlık ekibiyle buluşmak ve birkaç estetik ameliyat geçirmek üzere Güney Kore'ye uçmadan hemen önce kendisini rahatsız eden şeyler hakkında konuştu. Kendisini 57 yaşında hissetmediğini ve daha genç hissetiğini aktaran kadın; kulaklarının uzadığını, burnunun büyüdüğünü ve kırışıklıklarının derinleştiğini düşünüyor.
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YAŞADIĞI DÖNÜŞÜME DAİR DETAYLAR
Kliniğe göre Yvie'in hem yüzüne hem de göğüslerine toplam dört farklı estetik ameliyat yapıldı. Bunlar, düşüklük düzeltmeli göğüs dikleştirme, SMAS yüz gerdirme, alın germe, alt göz kapağı estetiği, göz kapağı yağının yeniden konumlandırılması ve yüzdeki yağları aldırmayı içeriyor.
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Doktorlardan birisi, "Göğüslerinin yanı sıra yüzünde de biraz sarkma vardı, bu yüzden göğüslerinin küçültülmesini istedi" dedi. Ayrıca Yvie, sarkık göğüslerin omuz ağrısına neden olduğu için yaptırmak istediğini de ekledi.
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İNSANLARIN TEPKİSİ NE OLDU?
İnsanlar, bu değişim karşısında şaşkınlıklarını hemen dile getirdiler. Bazıları bu değişimin bir anne-kız fotoğrafına benzediğini düşündü. Bazıları ise başlangıçta çok güzel olduğunu düşündükleri kadının işlemler yapıldıktan sonra bile çok iyi olduğunu düşündü ve bunun tıp bilimine ait bir başarı olarak gördüklerini eklediler.
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Kötü yorum yapanlar pek yoktu, hatta diğer sosyal medya platformlarında da övüldüğü görüldü. Bununla birlikte zaten sahip olduğu güzel gülümsemenin belirginleşerek çok daha iyi hale geldiği konusunda görüş belirtenler de oldu.
Kaynak: Bright Side
Fotoğraf kaynakları: YouTube