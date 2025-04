Koray Avcı: Teknede yaşıyorum

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Koray Avcı, Ramazan Bayramı'nın birinci günü KKTC'de sahne aldı. Ramazan'da boş durmadığını söyleyen şarkıcı; "10'uncu yılda albüm yapacağım. Stüdyoya girdim. Bitme aşamasında... Kayıtlara başlıyoruz. Yazın gelecek. 10'uncu yıla özel albüm" dedi.

REKLAM advertisement1

Kendisinden bahseden Koray Avcı; "Ata da biniyorum tekneye de gidiyorum. Genelde şehirdeyim. Fethiye'de sokak gösterisi yaptım. 5 bin kişi geldi. Sokak gösterisinden sonra pazara gittim. Tezgaha çıktım, bütün domatesleri sattım. Teknede yaşıyorum ama temizlik yapıyorum ve bulaşık yıkıyorum. Güzel bir hayat ama arkada oturup keyfi yapmıyorum. Güne kaptan gibi başlıyorum. Kendime paten aldım. Onu yapacağım. Oradan sonra şeflik eğitimi alıp, yemek yapacağım. Japon mutfağı da yapabiliyorum. Anadolu mutfağı da var. Belki kafam atar bir yer açarım. Yapılacak listem var. Bir bakmışsın Teoman gibi, 'Ben gidiyorum' demişim. Şimdi paraşütle atlamam lâzım. Uçaktan atlamayı düşünüyorum. Bunun eğitimini almak istiyorum" diye konuştu.

Koray Avcı, at biniciliği için; "Benim için terapi... Haftalık 2 - 3 saat ayırıyorum. At, benim için yaşam tarzı. Darlandığım zaman koşup, gideceğim bir yer var. At, seni atmaz, yanlış binersen atar. Anlıyor seni. Değişik bir dünya. Başka bir dünyaya geçiyorum. Nabzımı dengeliyorum. Serseri gibi binmiyorum. Atım vardı, rehabilitasyon merkezi istedi onlara gönderdim. At bakmak meşakkatli... At almayı düşünüyorum. At almak değil, bağ kurmak acayip. Hastalandığı zaman sarılıyorsun, kendisi 600 kilo, ağlıyorsun. O duygular beni çok yoruyor. Benim atımın ayağında bir problem çıktı 6 ay kendimize gelemedik. Ona dokunmak başka. Her şeyi başka. Konuşmana gerek kalmıyor, moralin bozuk olduğu zaman seninle binmek istemiyor. Atların karakterleri var" ifadelerini kullandı.