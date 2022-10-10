Onur Şener'i andı

Koray Avcı, yakın zamanda hayatını kaybeden sanatçı Onur Şener’i sahnede andı. Avcı, “Sanatçının, sanatla uğraşanın şarkısına ve sahnesine artık karışmasınlar. Onur Şener, sahnede söylenmesini istedikleri bir şarkıyı bilmediği için hayatını kaybetti. O kadar üzgünüm ki… Diken üstünde yaşıyoruz. Biz kültür olarak kendimizi geliştirmeliyiz. Eğer bir yerde şarkı söyleyen, eline enstrüman alan biri varsa, ona biraz daha nazik davranalım. Çünkü inanın bana sanatın olmadığı yerde ne medeniyet olur ne de memleket olur” sözleriyle duygularını ifade etti.

Şener’in fotoğrafı eşliğinde "Yağmurlar" şarkısını seslendiren Avcı, sevenlerine duygusal anlar yaşattı.

‘Adaletin Bu Mu Dünya?’ şarkısıyla sahneye çıkış yapan ünlü şarkıcı, parçalarını dinleyicisi için seslendirdi. Koray Avcı, hem kendi parçalarını hem de birçok usta sanatçının şarkılarına yer vererek, hayranlarından alkış topladı.