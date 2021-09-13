Koray Avcı'nın acı günü

Koray Avcı baba acısıyla sarsıldı. Ünlü şarkıcının babası Veysel Medet Avcı, yaşamını yitirdi. Koray Avcı, üzücü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Sanatçı yaptığı açıklamada, "Babamız Veysel Medet Avcı'yı kaybettik. Cenazesi yarın 14 Eylül salı Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi'nde kılınacak öğle namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir. Covid-19 sebebiyle cenazeye katılım sınırlı olacaktır. Şimdiden teşekkür ederiz. Not: Çiçek gönderilmemesini LÖSEV'e bağış yapılmasını rica ederiz. Avcı ailesi." ifadelerine yer verdi.

"BÖYLE SAHNELER BENİ DAHA ÇOK HEYECANLANDIRIYOR"